Japonya, savunma ekipmanlarının denizaşırı satışına yönelik kuralları kolaylaştırdı

Japonya'da hükümet, denizaşırı ülkelere savunma ekipmanları ihracatına yönelik katı kuralları kolaylaştırdı.
Başbakan Kişida Fumio kabinesi, iktidar koalisyonu Liberal Demokrat Parti (LDP) ile Komeito'nun mutabık kaldığı prensipleri ele aldı.
Kişida kabinesi, denizaşırı ihracatın kolaylaştırılmasını kapsayan "savunma ekipmanı ve teknolojilerinin transferi prensiplerini" yumuşattı.
Böylelikle İngiltere, İtalya ve Japonya tarafından 2035'e kadar ortak üretilmesi planlanan yeni savaş uçağının denizaşırı satışının yolu açıldı.
Anlaşma imzalanan ülkelere gönderilebilecek
Revize yönetmeliklere göre Japonya, ortak savaş uçağını "savaşın sürdüğü" ülkeler dışında üçüncü bir ülkeye ihraç edebilecek.
Savaş uçaklarının ihracatı, Japonya ile "savunma ekipmanı ve teknolojilerinin transferi anlaşması" imzalamış ülkelerle sınırlandırılacak.
Her bir yurt dışı satış öncesi kabine onayı şartı aranacak.
"Transfer anlaşması"nın imzalandığı halihazırda ABD dahil 15 ülke bulunuyor.
"Pasifist felsefe" korunuyor
Savunma Bakanı Kihara Minoru, açıklamasında, ihracatın "katı karar süreçlerinden" geçeceğini ve Japonya'nın "pasifist bir ulusun temel felsefesine" bağlı kalacağını bildirdi.
Uçak projesinin "şu an tasarım aşamasında" olduğunu kaydeden Kihara, üç ülkenin "gelecek beş yıl ya da daha fazla" özellikleri ve performansı tasarlamayı hedeflediğini söyledi.
Kabine, açıklamasında, Japonya'nın "eşit ortak" olarak üçlü projeye katılabilmesini sağlamak amacıyla "bir ihracat planına" sahip olması gerektiğini de bildirdi.
Japonya, Çin'in Hint-Pasifik bölgesindeki artırdığı nüfuzu karşısında İngiltere ve İtalya dahil NATO üyesi ülkelerle işbirliği ve projelerini artırmayı hedeflediği belirtiliyor.
Dizaynın 2027'ye kadar tamamlanması hedefleniyor
Japonya, Başbakan Kişida Fumio'nun, 2022'de Madrid'deki NATO Zirvesi'ne katılan "ilk Japon Başbakan" olmasının ardından birlikteki dostlarıyla işbirliğini derinleştirmeyi sürdürüyor.
İngiltere, İtalya ve Japonya'nın ortak savaş uçağı üretimi projesi Doğu Asya ülkesinin, güvenlik müttefiki ABD dışında, ilk ortak savunma ekipmanı geliştirme projesi olarak nitelendiriliyor.
Savaş uçağı projesinde ana üstleniciler Japonya'dan Mitsubishi Heavy, İngiltere'den BAE Systems ve İtalya'dan Leonardo S.p.A'dan uzmanlar, koordinasyon kurulunda yer alıyor.
Aralık 2022'de kamuoyuna duyurulan "Küresel Muharebe Hava Programı" kapsamında koordinasyon kurulu, 2027'ye kadar savaş uçağının dizaynının tamamlanmasını hedefliyor.
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