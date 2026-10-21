Japonya, Türkiye'nin eski Tokyo Büyükelçisi Mercan'a nişan tevdi etti - Son Dakika
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Japonya, Türkiye'nin eski Tokyo Büyükelçisi Mercan'a nişan tevdi etti

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Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Türkiye'nin eski Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan onuruna "Nişan Tevdi" töreni düzenlendi.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Türkiye'nin eski Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan onuruna "Nişan Tevdi" töreni düzenlendi.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami'nin ev sahipliğinde büyükelçilik resmi konutunda düzenlenen törene, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Dünya Etno spor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Türkiye'nin eski Tokyo Büyükelçisi Mercan, eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, bürokratlar, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Bilal Erdoğan burada yaptığı konuşmada, etkinlikte yer almaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek dünyada "insanlık ittifakına" ihtiyaç olan bir devirde, Türkiye ve Japonya ile benzer ülkelerin alternatif bir yakınlaşmasının çok faydalı olduğunu düşündüğünü söyledi.

Emekli Büyükelçi Mercan'ın ödüllendirilmesinin çok kıymetli olduğunu vurgulayan Bilal Erdoğan, Japonya Atlı Okçuluk Derneğinin Etnospor Birliğinin ilk üyelerinden biri olduğunu anımsattı.

Bilal Erdoğan, Japonya ile çok güzel çalışmalar sürdürdüklerini ve Türkiye-Japonya arasındaki kültür ve spor alanlarındaki yakınlaşmaya katkı sağladıklarını aktardı.

Türkiye'deki öğrencilerin Japonca öğrenmesi ve Türk-Japon Üniversitesinin hayata geçmesiyle ilgili desteklerine devam ettikleri mesajını veren Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye, Türkiye'den daha büyüktür." sözlerine atıfta bulundu.

Erdoğan, "Türkiye'nin sorumlulukları, Türkiye'nin kaldırabileceği yük görünenden daha fazla. Gönül coğrafyası var, dünyanın mazlumları var, Türkiye'yle kendini yakın gören. Dolayısıyla bu insanlık ittifakını Türkiye, Japonya gibi aynı yöne bakan, aynı duyguları paylaşan kardeş, dost ülkelerle geliştirmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Bilal Erdoğan, Büyükelçi Mercan'ın Japonya'daki çalışmalarına dikkati çekerek Mercan'ın iki ülke ilişkilerine katkı sağlamaya devam edeceğinin altını çizdi.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura da Mercan'ın görev sürecindeki başarılarını anlatarak emekli Büyükelçi'nin ikili ilişkileri güçlendirdiğini kaydetti.

Tamura, Japonya-Türkiye ilişkilerine katkılarından dolayı Mercan'a teşekkürlerini sundu.

Emekli Büyükelçi Mercan da Japonya'daki görev günlerini anımsatarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Japonya ziyaretinin kendisi için en anlamlı ve güzel hatıra olduğunu belirtti.

Nişan tevdi edilmesinin kendisi için çok özel olduğunu söyleyen Mercan, Japon yetkililere teşekkürlerini sundu.

Mercan 2017-2021 arasında Tokyo Büyükelçiliği görevini yürüttü

Büyükelçi Mercan, 2017-2021 arasında Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi olarak görev yaptı.

Bu kapsamda imparator aile üyeleri, bakanlar ve milletvekilleri başta olmak üzere birçok üst düzey yetkilinin karşılıklı ziyaretlerinin gerçekleşmesi için gayret sarf eden Mercan, Japonya'nın her yerinden öğrenciler ve kardeş şehirler arasında etkileşim sağlanması suretiyle kapsamlı ikili ilişkilerin derinleşmesine katkı sağladı.

Görevi esnasında "2019 Japonya'da Türk Kültürü Yılı" düzenleyen Mercan'ın ikili ilişkilerin kültürel boyutuna yaptığı katkılar ön plana çıkıyor.

Uzun yıllara dayanan Japonya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine ve iki ülke arasındaki etkileşimin teşvikine yaptığı katkılardan dolayı Japonya, Mercan'ı "Altın ve Gümüş Yıldız, Yükselen Güneş Nişanı" ile taltif etti.

Kaynak: AA
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