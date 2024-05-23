Japonya ve Tayland, ilişkilerin geliştirilmesi konusunda mutabakata vardı - Son Dakika
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Japonya ve Tayland, ilişkilerin geliştirilmesi konusunda mutabakata vardı

Japonya ve Tayland, ilişkilerin geliştirilmesi konusunda mutabakata vardı

Japonya ve Tayland'ın dışişleri bakanları, ticaret dahil birçok alada iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda mutabakata vardı. Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, Tayland Dışişleri Bakanı Maris Sangiampongsa ile görüşmesinde ikili ve bölgesel ilişkileri ele aldı. Kamikava, iş koşullarının iyileştirilmesi amacıyla ikili sosyal güvenlik anlaşmasının nihayete erdirilmesinin ve müzakerelerin hızlandırılmasının önemini vurguladı.

23.05.2024 07:49
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Japonya ve Tayland'ın dışişleri bakanları, ticaret dahil birçok alada iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda mutabakata vardı.

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, Tokyo'yu ziyaret eden Tayland Dışişleri Bakanı Maris Sangiampongsa ile görüşmesinde ikili ve bölgesel ilişkileri ele aldı.

Japonya Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre, 55 dakikalık görüşmede Kamikava ile Sangiampongsa ticaret dahil farklı alanlarda Tokyo- Bangkok ilişkilerinin geliştirilmesi hususunda anlaştı.

Görüşmede Kapsamlı Stratejik Ortaklığın derinleştirilmesi isteğini dile getiren Kamikava, iş koşullarının iyileştirilmesi amacıyla ikili sosyal güvenlik anlaşmasının nihayete erdirilmesinin ve müzakerelerin hızlandırılmasının önemini vurguladı.

Sangiampongsa ve Kamikava, Şubat 2021'de askeri darbenin yaşandığı Myanmar, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi ve Doğu Asya'daki son durum üzerine de fikir alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA

Doğu Asya, Myanmar, Tayland, Japonya, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya ve Tayland, ilişkilerin geliştirilmesi konusunda mutabakata vardı - Son Dakika

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