Japonya Veliaht Prensi ve Prensesi Türkiye\'de

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Türkiye- Japonya 100. yıl ilişkileri vesilesiyle Türkiye'yi ziyaret eden Japonya Veliaht Prens ve Prensesi Akishino, İstanbul'da afet eğitimi üzerine proje hazırlayan öğrencilerle bir araya geldi.

Veliaht Prens ve Prenses, Türkiye ziyareti kapsamında Çırağan Sarayı'nda, Türk Japon Vakfı'nın doğal afetlere karşı farkındalık yaratmak amacıyla öğrencilere yönelik düzenlediği afet riski azaltma projesi katılımcılarıyla bir araya geldi.

Veliaht çift, öğrencilerin yarışma kapsamında hazırladığı projeleri inceledi.

Öğrencilerden projeleri hakkında bilgi alan Veliaht Prens ve Prenses, öğrencileri ve yarışmanın kazananlarını başarılarından dolayı tebrik etti.