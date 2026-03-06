Jeanne d'Arc Balesi Ankara'da Prömiyer Yapıyor

Devlet Opera ve Balesi (DOB) 15. yüzyılda yakılarak idam edilen Fransız kadın kahraman Jeanne d'Arc'ın hikayesini bale ile yorumlayarak, Ankara'da dünya prömiyerini yapmaya hazırlanıyor.

Ankara Devlet Opera ve Balesince (ADOB), savaş meydanında bir kadının komutan olabileceğini gösteren, Ortaçağ Avrupası'nın algılarını değiştirmek için öncülük yapan Fransız kadın kahraman Jeanne d'Arc'ın hikayesi ilk kez bale olarak yorumlanacak.

Kübalı dansçı, Almanya Kiel Balesi koregrafı Amilcar Moret Gonzalez'in librettosunu ve koreografisini yaptığı eser, 7 Mart'ta Opera Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.

Jeanne d'Arc'ın ruh dünyasına vurgu yapılıyor

AA muhabirine eserin genel provasında açıklama yapan Bale Başkoreografı Ebru Gökalp, haziran ayında eserin fikri düşüncesi üzerine çalışmaya başladıklarını, koreograf Amilcar Moret Gonzalez ile irtibat kurarak Jeanne d'Arc eserini yapmak için talep götürdüklerini söyledi.

Gökalp, "Jeanne d'Arc, daha önce baleye konu olmamış, ilk kez biz yorumlayacağız. Koreografımızın yorumu ve librettosu ile Jeanne d'Arc sahnede olacak. Moret Gonzalez, eserde Jeanne d'Arc'ın ruh dünyasına vurgu yapıyor. 19 Ocak'tan beri eser için stüdyoda çalışıyoruz. Bir bale eserinin ortaya çıkmasının çok yönü var, artık son dokunuşları kaldı. Bir dünya prömiyeri yapıyoruz, çok heyecanlıyız, umarım seyirciye de yansıyacaktır." dedi.

"Duygusal yönü yüksek bir eser"

Bale Başöğretmeni ve koreograf asistanı Burak Kayıhan da Almanya'da dans eden sanatçı arkadaşlarının vasıtasıyla koreograf Amilcar Moret Gonzalez'i bulduğunu, onun tekliflerini kabul ettikten sonra sürecin başladığını söyledi.

Gonzalez ile çalışmaktan mutlu olduklarını belirten Kayıhan, esere ilişkin şunları kaydetti:

"Jeanne d'Arc bir dönem balesi. Duygusal yönü yüksek ve seyircileri duygusal açıdan her yöne çekebilecek bir eser. Dansçılarımızı da çok zorlayacak bir koreografi oldu. İki aydır durmadan her gün çalıştık, kazasız belasız Ankara seyircisiyle buluşturuyoruz."

6 bestecinin eserleri ile Jeanne d'Arc anlatılıyor

Orkestra Şefi Tolga Atalay Ün ise Amilcar Moret Gonzalez'in senfonik repertuvarın önemli müziklerinden oluşan bir seçki belirlediğini ve ağırlığını Çaykovski'nin eserlerinin oluşturduğunu ifade etti.

Çaykovski'nin önde gelen bale bestecilerinden biri olduğunu çok güzel müzikler bestelediğini belirten Ün, şöyle konuştu:

"Bazı eserleri bale için bestelenmese de dansa ne kadar uygun olduğunu görüyorsunuz. Eserin sonunda da Romeo ve Juliet'in Fantezi Uvertürü var yine Çaykovski'den. Eserde ağırlıklı olarak Çaykovski ile Bizet, Wagner, Holst, Handel ve Mussorgsky'den müzikler kullanıyoruz. Koreografımız o kadar güzel bir seçki oluşturarak, konuyu anlatmış ki sanki tüm eserler birbirine bağlı gibi. Bir eser başlıyor, sonra diğerine geçiliyor yani bağlantılar da çok organik oldu. Koreografiyi izleyince sanki müzikler bu koreografi için bestelenmiş diye hissettim. Koreografımız müziği çok iyi hissediyor ve duyuyor. Dünyada bu eser nerede seslendirilecek olursa olsun referans noktası Ankara Opera ve Balesi olacaktır."

"Jeanne d'Arc'ın müziklerini seçme sürecinde de araştırma yaptım"

Almanya'da Hamburg ve Münih Devlet Balesinde de çalışan koreograf Amilcar Moret Gonzalez, Jeanne d'Arc eserinin libretto yazım sürecinde çok çalıştığını, üzerine okuduğunu, incelemeler yaptığını, hakkında çekilen filmleri izlediğini belirterek, kimi zaman zorlansa da güzel bir eser ortaya koyduğunu aktardı.

İlk kez Jeanne d'Arc balesini sahneye koyduğu için heyecanlı olduğunu anlatan Gonzalez, "Jeanne d'Arc'ın müziklerini seçme sürecinde de araştırma yaptım, onun hangi ortamda, nerelerde yaşadığını araştırdım ve hayal ettim, hayatına uygun eserler seçtim. Koreografiyi ve adımları tüm bu unsurlarla uyumlu hale getirdim." dedi.

Ankara Opera ve Balesinde ilk kez çalıştığını ve çok keyif aldığını belirten Gonzalez, sanatseverleri beklediğini dile getirdi.

Prömiyerde, Fransızların ulusal kadın kahramanı "Jeanne d'Arc"ı Sultan Erol, "Angel"ı İlhan Durgut, "Kral"ı Berkay Saraçoğlu, "Rahip"i Umutcan Arzuman, "Anne"yi Özge Soykan, "Baş Rahibe"yi Defne Eren canlandıracak.

Eserin dekor tasarımını Talat Ayhan, kostüm tasarımını Sevtaç Demirer, ışık tasarımını Ali Gökdemir üstlendi.

Eser prömiyerin ardından 28 Mart, 2, 4, 9 ve 11 Nisan'da seyirciyle buluşacak.