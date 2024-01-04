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Jeffrey Epstein Davası: Clinton, Trump ve Prens Andrew Dosyalarda İsimleri Geçen Ünlüler Arasında - Son Dakika
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Jeffrey Epstein Davası: Clinton, Trump ve Prens Andrew Dosyalarda İsimleri Geçen Ünlüler Arasında

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmaktan gözaltında tutulurken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'ın davasına ilişkin dosyalarda eski ABD Başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, İngiltere Kralı 3. Charles'ın kardeşi Prens Andrew ve birçok ünlü kişinin isimlerinin yer aldığı ortaya çıktı. Dosyalarda Prens Andrew, eski ABD Başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson'ın isimleri bulunuyor.

Jeffrey Epstein Davası: Clinton, Trump ve Prens Andrew Dosyalarda İsimleri Geçen Ünlüler Arasında
04.01.2024 - 12:09,  Güncelleme: 12:10
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ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmaktan gözaltında tutulurken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'ın davasına ilişkin dosyalarda eski ABD Başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, İngiltere Kralı 3. Charles'ın kardeşi Prens Andrew ve birçok ünlü kişinin isimlerinin yer aldığı ortaya çıktı.

BBC'nin haberine göre, ABD Bölge Hakimi Loretta Preska'nın kamuoyuna açıklanmasına karar verdiği dava dosyalarında dünyaca ünlü isimlerin yer alması dikkati çekti.

Dosyalarda Prens Andrew, eski ABD Başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson'ın isimleri bulunuyor.

Dosyalarda Johanna Sjoberg'ün 2001 yılında Epstein'ın Manhattan'daki dairesinde Prens Andrew tarafından taciz edildiğine ilişkin verdiği ifade de ortaya çıktı. Prens Andrew, taciz iddiasını reddetti.

Hakim Preska, dava belgeleri açıklanırken cinsel taciz mağdurlarının isimlerinin güvenlik sebebiyle gizli tutulmasına karar verdi.

Dosyalarda Clinton ve Trump'ın isimlerinin yer almasına rağmen eski başkanlara yönelik herhangi bir suçlama yöneltilmedi.

Dava dosyalarında Sjoberg'ün Bill Clinton'ı genç kadınlardan hoşlanmakla suçladığı, Epstein'ın New Jersey'deki mekanlarına gitmeden önce Trump'la iletişime geçtiği öne sürüldü.

Sjoberg, Epstein aracılığıyla Michael Jackson ve David Copperfield gibi ünlülerle tanıştığını belirtti.

Belgelerde Epstein'ın mağdurlarından Virginia Giuffre'nin, eski New Mexico Valisi Bill Richardson ile ilişkiye girmeye zorlandığı iddiasına da yer verildi.

Dosyada Epstein'ın güvenlik görevlisi Alfredo Rodriguez'in fuhuş zincirindekilere vermek için yanında sürekli nakit taşıması gerektiği bilgisi yer aldı.

Bill Clinton'ın temsilcileri, eski başkanın Epstein'ın suçları hakkında bilgi sahibi olmadığını savundu.

Epstein'a yardımdan suçlu bulunan kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in avukatları, Clinton'ın Epstein'ın adasını ziyaret etmiş olması halinde ABD İstihbarat Servisi'nin bunu dosyalamış olması gerektiğini, böyle bir kanıtın bulunmadığını, dolayısıyla eski başkanın adayı ziyaret etmediğini öne sürdü.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.

Öte yandan, Epstein'ın mağdurlarından Virginia Giuffre, Prens Andrew'un New York ve Londra'da kendisini 17 yaşındayken taciz ettiğini öne sürerek 2021'de New York'ta dava açmıştı. Giuffre, Prens'in, reşit olmadığını bildiği halde rızası olmadan kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti.

Kaynak: AA
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