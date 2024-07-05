ABD Başkanı Biden: Seçim yarışından çekilmeyeceğim

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ABD Başkanı Joe Biden, seçim yarışından çekilmesine yönelik baskılar ve kendisiyle ilgili eleştirilerle ilgili, "Seçim yarışından çekilmeyeceğim ve kazanacağım." açıklamasında bulundu.

BIDEN: YARIŞTAN ÇEKİLMEYECEĞİM VE KAZANMAYACAĞIM

ABD Başkanı Joe Biden, Wisconsin'de düzenlediği seçim kampanyasında konuştu. Joe Biden, Donald Trump'la canlı yayın tartışmasının ardından çok sayıda spekülasyon yapıldığını ifade ederek, "Biden ne yapacak diye soruyorlar. İşte size söylüyorum. Seçim yarışından çekilmeyeceğim ve kazanacağım." dedi.

"YİNE DİLİ SÜRÇTÜ"

Biden, bazılarının insanların verdiği oyları umursamayarak kendisinin seçim yarışından çekilmesini istediğini belirtti. Dili sürçen Biden, "Trump'ı 2020'de yeneceğim." diye konuştu. Yere düşünce kalkması gerektiğini bildiğini söyleyen Biden, "190 dakikalık bir münazaranın 3,5 yıllık yapılan işleri silmesine izin vermem." ifadesini kullandı.

"TRUMP'I YENMEK İÇİN ÇOK YAŞLI DEĞİLİM"

Biden, yaşıyla ilgili eleştirilere de "Başkanlık döneminde başarılar ele ederken çok yaşlı değildim." diyerek karşılık verdi. "Trump'ı yenmek için de çok yaşlı değilim." diyen Biden, Trump'ın "en büyük yalancı ve en büyük tehdit" olduğunu dile getirdi. Biden, "Trump sadece hükümlü bir suçlu değil, aynı zamanda tek başına bir suç dalgası." ifadelerini kullandı.

CANLI YAYINDAKİ PERFORMANSI TARTIŞMALARA YOL AÇMIŞTI

ABD'de, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, 27 Haziran gecesi CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşmıştı.

Biden, ikinci dönem adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Demokrat Partili kesimden ve Biden'ı destekleyen bazı medya kuruluşlarından Biden'a "başkanlık seçimlerinden çekilmesi" çağrısı yapılmıştı.

Biden ise sağlık durumunun eskisi gibi olmadığını kabul ederek Trump'a karşı en iyi alternatifin halen kendisi olduğunu belirtmiş ve yarıştan çekilmeyeceğini açıklamıştı.