Joe Kent'ten İstifa ve İran Açıklamaları
Joe Kent'ten İstifa ve İran Açıklamaları

19.03.2026 14:08
Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent, İran'a saldırıları vicdanen desteklemeyerek istifa etti.

ABD'de ülkesinin, İran'a saldırılarını "vicdanen destekleyemeyeceğini" belirterek istifa eden Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent, çok sayıda üst düzey yetkilinin, İran'a saldırılar konusundaki endişelerini ABD Başkanı Donald Trump'a iletmesinin engellendiğini öne sürdü.

Görevinden istifa etmesinin ardından Kent, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a mülakat verdi.

Kent, ABD'nin İran'a saldırıları öncesi "Bu son adımın atılmasından önce pek çok kilit karar alıcının, Trump'a gelip görüşlerini bildirmelerine izin verilmedi." dedi.

Buna karşın istihbarat ekibinin, Trump'a İran konusunda bilgi verirken sağduyuyu elden bıraktığını belirten Kent, kararların kapalı kapılar ardında alındığını, farklı görüşlerin ve eleştirel yaklaşımların karar mekanizmasına dahil edilmediğini söyledi.

İran'ın bir saldırı düzenleyeceğine dair hiçbir istihbarat yoktu

Kent, İran'ın ABD üslerine veya ana karasına yönelik 11 Eylül benzeri büyük bir saldırı planladığına dair ellerinde somut bir istihbarat bulunmadığını kaydetti.

ABD-İsrail saldırılarında ölen Ali Hamaney'in, İran'ın "nükleer programlarını ılımlı bir çizgide tuttuğunu" savunan Kent, "(Ali Hamaney) Nükleer silaha sahip olmalarını engelliyordu. Onu ortadan kaldırırsanız, onu kaba kuvvetle öldürürseniz, halk o rejimin etrafında kenetlenecektir." diye konuştu.

İran'ın nükleer silah edinmeye yakın olmadığını ifade eden Kent, İran'ın stratejisinin "nükleer programı tamamen terk etmeme" olduğunu belirtti.

"ABD'yi, İran saldırılarına İsrail sürüklüyor"

Kent, "ABD'yi, İsrail'in bu çatışmanın içine çektiğini" ve bunun Orta Doğu'daki Amerikan politikasını büyük ölçüde etkilediğini düşündüğünü söyledi.

Joe Kent, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, İsrail'in harekete geçeceğini ve İran'ın buna karşılık vereceğini düşündüğü için İran'ı "acil bir tehdit" olarak nitelendirdiği açıklamasına işaret etti. Rubio'nun bu yaklaşımını hatalı bulduğunu belirten Kent, "Çünkü İran'ın provokasyon olmadan saldıracağına inanmak için hiçbir neden yoktu." dedi.

Sunucunun "Yani Dışişleri Bakanı Rubio'nun tarif ettiği acil tehdit, İran'dan değil İsrail'den geliyor?" sorusuna Kent, "Aynen öyle ve bence bu, daha geniş bir soruna işaret ediyor. Orta Doğu politikamızdan kim sorumlu?" yanıtını verdi.

-? ?Trump ile istifa görüşmesinin detayları

Kent, çarşamba günü ayrılmadan önce ABD Başkanı Trump ile doğrudan görüştüğünü ve Başkan'ın görüşmede "çok saygılı" ve "nazik" olduğunu belirterek "Harikaydı yani en iyi görüşme değil ama neden ayrıldığımı söyledim, dinledi." dedi.

Trump ile tekrar görüşme ihtimalini memnuniyetle karşılayan Kent, Başkan'la "kişisel olarak iyi şartlarda ayrıldıklarına" inandığını kaydetti.

Kent, ABD'de öldürülen aktivist Charlie Kirk'ün ölümüne ilişkin Adalet Bakanlığı ile FBI'ın olası yabancı bağlantılarının araştırmasına izin vermediğini söyledi.

1963'teki Eski ABD Başkanı John F. Kennedy suikastıyla ilgili dosyaların, halktan gizlenip gizlenmediği yönündeki soruya ise Kent, kayıtların içinde "dünyayı sarsacak bir şey" olmadığını düşündüğünü belirtti.

Kent'in istifası

Kent, 17 Mart'ta sosyal medya hesabından, istifa mektubu paylaşmış ve mektubunda, "İran'daki devam eden savaşı vicdanen destekleyemem." ifadesini kullanarak İran'ın ABD ulusu için yakın bir tehdit oluşturmadığı halde ülkesinin, "İsrail'in ve güçlü Amerikan lobisinin baskısı nedeniyle" bu saldırıları başlattığını vurgulamıştı.

Görevi süresinde 11 kez çatışmaya katıldığını aktaran Kent, "Amerikan halkına hiçbir fayda sağlamayan bir savaş için" ülkesinin gelecek neslini "savaşmaya ve ölmeye göndermeyi destekleyemeyeceğinin" altını çizmişti.

Kaynak: AA

