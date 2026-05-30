Kaan Koç'tan Huzurevi Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kaan Koç'tan Huzurevi Ziyareti

30.05.2026 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaan Koç, Kurban Bayramı'nda huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, Kurban Bayramı dolayısıyla Ardahan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Koç, huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek bir süre sohbet etti ve bayramlarını kutladı.

Burada konuşan Koç, Kurban Bayramı'nın birlik, beraberlik, dayanışma ve paylaşma duygularının en yoğun yaşandığı günlerden biri olduğunu söyledi.

Bayramların büyükleri ziyaret etmek ve onların hayır dualarını almak için önemli bir fırsat olduğunu belirten Koç, "Bugün huzurevimizdeki büyüklerimizle bir araya gelerek bayram sevincini paylaşmak istedik. Bizleri bugünlere ulaştıran, hayat tecrübeleriyle yol gösteren büyüklerimiz başımızın tacıdır. Onların her zaman yanında olmak, ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenmek hepimizin sorumluluğudur. Tüm büyüklerimizin ve vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum." dedi.

Ziyarette Koç'a, AK Parti İl Başkanı Hakan Aydın da eşlik etti.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Yerel Haberler, Kaan Koç, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaan Koç'tan Huzurevi Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD ve İran’dan peş peşe kafa karıştıran açıklamalar ABD ve İran'dan peş peşe kafa karıştıran açıklamalar
Doğu Akdeniz’deki iki ili sağanak ve dolu vurdu Doğu Akdeniz'deki iki ili sağanak ve dolu vurdu
Kılıçdaroğlu’nun Genel Merkez buluşmasından yeni detay Fenomen türküyle karşılanacak Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez buluşmasından yeni detay! Fenomen türküyle karşılanacak
İstanbul’un Fethi’nin 573. yıl dönümü Fetih Mescidi’nde kutladı İstanbul’un Fethi'nin 573. yıl dönümü Fetih Mescidi'nde kutladı
Ersan Şen’den olay Kılıçdaroğlu çıkışı: Bütün mal varlığımla iddiaya giriyorum Ersan Şen'den olay Kılıçdaroğlu çıkışı: Bütün mal varlığımla iddiaya giriyorum
Galatasaray’da ayrılık: Başladığım yere döneyim Galatasaray'da ayrılık: Başladığım yere döneyim

10:53
Ozan Güven gittiği mekandan kovuldu: Failler dışarı
Ozan Güven gittiği mekandan kovuldu: Failler dışarı!
10:53
CHP’de 2 ayrı bayramlaşma Kalabalık her geçen saniye artıyor
CHP'de 2 ayrı bayramlaşma! Kalabalık her geçen saniye artıyor
10:49
Türkan Biçer’in şüpheli ölümünde olayın seyrini değiştirecek kamera görüntüleri
Türkan Biçer'in şüpheli ölümünde olayın seyrini değiştirecek kamera görüntüleri
10:37
Tatilciler dönüşe geçti, 4 ilde trafik durdu
Tatilciler dönüşe geçti, 4 ilde trafik durdu
10:21
AK Parti’nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam
AK Parti'nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam
09:53
AK Partili Ensarioğlu’ndan infial yaratacak istismar iddiası: Bunu ispatlarım
AK Partili Ensarioğlu'ndan infial yaratacak istismar iddiası: Bunu ispatlarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 11:55:02. #7.12#
SON DAKİKA: Kaan Koç'tan Huzurevi Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.