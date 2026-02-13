Kaan Koç, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kaan Koç, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Kaan Koç, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
13.02.2026 20:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Milletvekili Kaan Koç, 2025 Yılın Kareleri oylamasında önemli fotoğraflar seçti.

AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Koç, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinliler topraklarına döndü" başlıklı fotoğrafını seçen Koç, "Portre"de Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğrafını tercih etti."

Koç, "Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Nöbet" fotoğrafı, "Spor"da Esra Bilgin'in "Alperen", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Can cana", "Günlük Hayat"ta ise Fareed Kotb'un "Çocuk her yerde çocuk" fotoğrafına oy verdi.

Fotoğrafların hepsinin çok etkileyici olduğunu, özellikle "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinliler topraklarına döndü" başlıklı fotoğrafının kendisinde iz bıraktığını belirten Koç, söz konusu fotoğrafı Gazze'nin yenilmeyeceğinin göstergesi olarak gördüğünü söyledi.

Koç, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansının her yıl düzenlediği yılın kareleri fotoğraf seçimini biz de tamamladık. Altı kategoride birbirinden güzel çekilmiş fotoğraflar içerisinden biz de seçimimizi yaptık. Anadolu Ajansının hem muhabirlerine hem de foto muhabirlerine dünyanın birçok köşesinde yaptıkları bu emekleri için teşekkür ediyorum."

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Milletvekili, Kaan Koç, AK Parti, Güncel, Kültür, Çevre, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaan Koç, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Verici istasyonundaki arızaya giden ekibin üzerine çığ düştü Verici istasyonundaki arızaya giden ekibin üzerine çığ düştü
Köpüren dereden yayılan ağır koku vatandaşları tedirgin etti Köpüren dereden yayılan ağır koku vatandaşları tedirgin etti
“Casperlar“ın yöneticisini diplomatik plakayla yurt dışına kaçırmışlar 6 kişi tutuklandı "Casperlar"ın yöneticisini diplomatik plakayla yurt dışına kaçırmışlar! 6 kişi tutuklandı
Doğum günü pastası can almıştı İşte 3 kişi için istenen ceza Doğum günü pastası can almıştı! İşte 3 kişi için istenen ceza
Trump bakanına sahip çıktı: Lutnick’in Epstein adası ziyaretinden haberdar değildim Trump bakanına sahip çıktı: Lutnick'in Epstein adası ziyaretinden haberdar değildim
Araca silahlı saldırı 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti Araca silahlı saldırı! 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti

20:28
Galatasaray Eyüpspor karşısında rekor kırdı
Galatasaray Eyüpspor karşısında rekor kırdı
20:07
Meloni’nin zorlu anları Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi
Meloni'nin zorlu anları! Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi
19:36
Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi
Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi
19:02
Canlı anlatım: Maçta gol yağmuru Kırmızı kart çıktı
Canlı anlatım: Maçta gol yağmuru! Kırmızı kart çıktı
18:31
Bilal Erdoğan’dan ’siyasete girecek’ iddialarına net yanıt
Bilal Erdoğan'dan 'siyasete girecek' iddialarına net yanıt
18:11
CHP’den istifa etti, ilk işi Mansur Yavaş posterini indirmek oldu
CHP'den istifa etti, ilk işi Mansur Yavaş posterini indirmek oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 21:14:01. #7.11#
SON DAKİKA: Kaan Koç, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.