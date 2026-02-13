Kaan Koç, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Koç, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinliler topraklarına döndü" başlıklı fotoğrafını seçen Koç, "Portre"de Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğrafını tercih etti."

Koç, "Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Nöbet" fotoğrafı, "Spor"da Esra Bilgin'in "Alperen", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Can cana", "Günlük Hayat"ta ise Fareed Kotb'un "Çocuk her yerde çocuk" fotoğrafına oy verdi.

Fotoğrafların hepsinin çok etkileyici olduğunu, özellikle "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinliler topraklarına döndü" başlıklı fotoğrafının kendisinde iz bıraktığını belirten Koç, söz konusu fotoğrafı Gazze'nin yenilmeyeceğinin göstergesi olarak gördüğünü söyledi.

Koç, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansının her yıl düzenlediği yılın kareleri fotoğraf seçimini biz de tamamladık. Altı kategoride birbirinden güzel çekilmiş fotoğraflar içerisinden biz de seçimimizi yaptık. Anadolu Ajansının hem muhabirlerine hem de foto muhabirlerine dünyanın birçok köşesinde yaptıkları bu emekleri için teşekkür ediyorum."

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.