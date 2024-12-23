Kabil'de Plansız Kentleşme Sorunu - Son Dakika
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Kabil'de Plansız Kentleşme Sorunu

Kabil\'de Plansız Kentleşme Sorunu

Türk uzmanlar, Kabil'deki trafik ve kentsel sorunları analiz ederek çözüm önerileri sundu.

23.12.2024 12:50
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Danışmanlık hizmeti için Afganistan'a gelen Karayolları Genel Müdürlüğünde (KGM) görevli Türk uzmanlar, başkent Kabil'in en büyük sorununun plansız kentleşme olduğunu, düzensiz araç trafiği ve toplu taşımanın da önemli sorunlar arasında yer aldığını belirtti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kabil Ofisi işbirliği ile Afganistan'ın başkenti Kabil'e gelen üç Türk uzman, tecrübelerini Kabil Belediyesi yetkilileriyle paylaştı.

KGM bünyesinde çalışan trafik yönetim sistemleri uzmanı Nurullah Bürçün, yol ve yapım uzmanı Bayram Özel ve proje güzergahı uzmanı Ömer Fevzi Çelebi, 10 gün boyunca başkent Kabil'i gezerek belediyenin yürüttüğü projeleri yerinde inceledi.

Mevcut sorunlar ve devam eden projelerin işleyişine dair çalışmalar yürüten Türk ekip, saha ve proje incelemelerinin ardından şehre dair görüş ve önerilerini Kabil Belediyesi yönetimine iletti.

Türk uzmanlar, çevre yolu, şehir içi yol yapımı, kavşaklar, trafik işaretlemeleri ve sinyalizasyon, yaya ve araç ilişkisi, trafik bilinci, toplu taşıma, pazar yerleri ve seyyar satıcılar ve kentsel dönüşüm gibi konularda aksaklıklar tespit ettiklerini ve bu konudaki önerilerini Kabil Belediyesine sundu.

Kabil için metrobüs düşüncesi

Uzmanlar, Kabil'de yol işaretlerinin belirgin olmaması ve pazarların cadde üzerinde kurulması sebebiyle seyyar satıcıların trafikte yoğunluğa yol açtığı, araç trafiği ve toplu taşımanın Kabil'in önemli sorunları arasında olduğu tespitinde bulundu.

Kabil Belediyesinin özellikle İstanbul'daki metrobüse benzer bir sistemi hayata geçirmek istediğini aktaran uzmanlar, şehirdeki yoğun altyapı eksikliğine rağmen küçük ve maliyeti az dokunuşlarla önemli iyileştirmelerin mümkün olduğunu söyledi.

Uzmanlar, Kabil Belediyesi yönetiminin, danışmanlık ve kendi çalışanları için eğitim talebinde bulunduğunu belirterek, bundan sonra da talep edilmesi halinde gönüllü olarak Afganistan'ın ihtiyaçları doğrultusunda yardımcı olabileceklerini dile getirdi.

Ufak dokunuşlarla iyileştirmeler mümkün

Trafik yönetim sistemleri uzmanı Bürçün, AA muhabirine Kabil Belediyesinin mahalle pazarlarının kurulması, kavşakların sinyalizasyonu ve toplu taşımanın geliştirilmesi gibi tavsiyelerine yönelik en kısa sürede adım atacaklarını söylediğini bildirdi.

Bürçün, Kabil'in sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Kabil'in en büyük sorunu plansız kentleşme. Her tarafta seyyar satıcılar var. Akıllı ulaşım sistemlerine dair büyük eksiklikler var. Trafik yönetimi de bizim tespit ettiğimiz en büyük sorun. Özellikle trafik işaretlemelerinde büyük eksiklikler var. Trafik işaretleri ve çizgiler bile yok yollarda. Bu anlamda ufak dokunuşlarla şehrin trafiğinin bir düzene çekilebileceğini düşünüyoruz. Sinyalizasyon sistemlerinin kurulması da büyük katkı sağlayacaktır. Genel olarak çözülmeyecek sorunları yok ama biraz disiplinli bir şekilde 2-3 yıllık bir çalışma gerekiyor."

Daha güzel bir Kabil için TİKA'dan destek

TİKA Kabil Ofisi Koordinatörü Fazıl Akın Erdoğan, Kabil Belediyesinin bazı projeleri doğru yapıp yapmadıklarına dair şüphe duyduğunu ve bunun üzerine kendilerinden uzman desteği talep ettiğini söyledi.

Kabil'de ciddi bir trafik karmaşasının bulunduğunu belirten Erdoğan, Türk uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda gerçekleşecek düzenlemelerin fayda sağlayacağını söyledi.

Uzun yıllar Afganistan'da süren çatışmalı ortam nedeniyle Kabil başta olmak üzere şehirlerdeki altyapının gelişemediğini kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Şu an mevcut yönetim, Kabil'i güzelleştirmek için büyük bir çaba sarf ediyor. Biz de TİKA olarak belediyenin bu çalışmalarına destek verdik. Daha güzel bir Kabil'in oluşması için TİKA olarak elimizden gelen katkıyı sağlamak üzere Karayolları Genel Müdürlüğümüzün uzmanlarını bizzat Kabil'de projelerin içerisine dahil ederek katkıda bulunmak istedik."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kabil'de Plansız Kentleşme Sorunu - Son Dakika

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