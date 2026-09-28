Kabil Üniversitesi Konfüçyüs Enstitüsü yaklaşık 20 yıldır Çince eğitimi veriyor - Son Dakika
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Kabil Üniversitesi Konfüçyüs Enstitüsü yaklaşık 20 yıldır Çince eğitimi veriyor

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Kabil Üniversitesi Konfüçyüs Enstitüsü yaklaşık 20 yıldır Çince eğitimi veriyor
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Kabil Üniversitesi bünyesindeki Konfüçyüs Enstitüsü, yaklaşık 20 yıldır yüzlerce Afgan öğrenciye Çince öğretiyor. 2008'de kurulan enstitü, merkezi sınavla sınırlı sayıda lise mezunu alırken Nangarhar Üniversitesi ve Kabil'deki özel kurumda da tamamlayıcı Çince kursları veriliyor.

KABİL, 28 Eylül (Xinhua) -- Afganistan'ın Kabil Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Konfüçyüs Enstitüsü, yaklaşık 20 yıldır yüzlerce Afgan öğrencinin Çince dil becerileri kazanmasını sağlıyor.

2008 yılında kurulan enstitü, Çince eğitimine yönelik talebin oldukça yüksek olduğu ülkede her yıl yapılan merkezi giriş sınavıyla yalnızca sınırlı sayıda lise mezunu öğrenci kabul ediyor.

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar Üniversitesi'nde ve başkent Kabil'deki özel bir eğitim kurumunda da tamamlayıcı Çince kursları veriliyor.

Kaynak: Xinhua
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