Kabil Üniversitesi Konfüçyüs Enstitüsü yaklaşık 20 yıldır Çince eğitimi veriyor

KABİL, 28 Eylül (Xinhua) -- Afganistan'ın Kabil Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Konfüçyüs Enstitüsü, yaklaşık 20 yıldır yüzlerce Afgan öğrencinin Çince dil becerileri kazanmasını sağlıyor.

2008 yılında kurulan enstitü, Çince eğitimine yönelik talebin oldukça yüksek olduğu ülkede her yıl yapılan merkezi giriş sınavıyla yalnızca sınırlı sayıda lise mezunu öğrenci kabul ediyor.

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar Üniversitesi'nde ve başkent Kabil'deki özel bir eğitim kurumunda da tamamlayıcı Çince kursları veriliyor.