Kabila'ya Vatana İhanet Soruşturması - Son Dakika
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Kabila'ya Vatana İhanet Soruşturması

KDC'de eski Cumhurbaşkanı Kabila, M23 isyancılarıyla işbirliği nedeniyle vatana ihanetle suçlanıyor.

20.04.2025 22:01
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) eski Cumhurbaşkanı Joseph Kabila hakkında "vatana ihanet" suçlamasıyla soruşturma açıldı.

KDC Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Kabila'nın, ülkenin doğusundaki birçok şehrin kontrolünü ele geçiren 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grupla işbirliği içinde olduğu gerekçesiyle hakkında vatana ihanet soruşturması açıldığı duyuruldu.

Açıklamada, soruşturma kapsamında, Kabila'ya ait taşınmazlar, banka hesapları ve diğer varlıkların dondurulduğu bildirildi.

KDC İçişleri Bakanlığı açıklamasında da Kabila'nın liderliğini yaptığı Halkın Yeniden Yapılanması ve Demokrasi Partisi'nin (PPRD), ülkede yaşanan çatışmalara sessiz kaldığı ve isyancı gruplarla işbirliği yaptığı gerekçesiyle tüm faaliyetlerinin durdurulduğu belirtildi.

PPRD Genel Sekreteri Ferdinand Kambere, yaptığı açıklamada, hükümetin kamuoyunu yönlendirmek, kendi suistimallerini gizlemek ve muhalefeti sindirmek için uydurma hikayeler ürettiğini savundu.

Joseph Kabila

Kabila, 2001'de babası eski Cumhurbaşkanı Laurent Desire Kabila'nın suikasta uğramasının ardından, henüz 29 yaşındayken cumhurbaşkanı olmuştu. İki dönem üst üste seçim kazanarak görevini sürdüren Kabila, 18 yıl boyunca ülkenin en güçlü siyasi figürü olarak kalmıştı.

Görev süresi 2016'da sona ermesine rağmen, seçimlerin güvenli biçimde yapılamayacağını öne sürerek iki yıl daha iktidarda kaldı ve Aralık 2018'de düzenlenen seçimlerle görevini mevcut Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'ye devretmişti.

Kabila, 2023'te eğitim amacıyla gittiği Güney Afrika'dan, ülkesindeki güvenlik krizine çözüm arayışına katkı sağlamak üzere geçen hafta döndüğünü açıklamıştı.

KDC'deki çatışmalar

M23 üyeleri, yılbaşından bu yana devam eden saldırıları sonucu Güney-Kivu eyaletinin başkenti Bukavu, Kuzey- Kivu eyaletinin başkenti Goma başta olmak üzere birçok bölgenin kontrolünü ele geçirmişti.

KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle yılbaşından bu yana yaklaşık 1 milyon kişi yerinden oldu, 7 bin kişi hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler ve KDC'nin, M23'e destek vermekle suçladığı Ruanda ise iddiaları reddediyor.

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla "23 Mart Hareketi" adı altında ortaya çıkan grup, "M23" şeklinde anılmaya başlanmıştı.

M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.

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Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güvenlik, Güncel, Dünya, Son Dakika

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