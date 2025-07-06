Kabine üyelerinden, metan gazına maruz kalarak şehit olan 5 asker için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağaradaki arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 5 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Metan gazına maruz kalarak şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletçe yüreğimizi yakan bu elim olayda şehit düşen kahramanlarımızın kederli ailelerine sabır diliyorum. Şehitlerimizin ruhu şad, makamları ali olsun. Milletimizin başı sağ olsun."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da "Pençe-Kilit Harekat bölgesinde sürdürülen arama-tarama faaliyetleri sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." mesajını paylaştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise şunları kaydetti:

"Pençe-Kilit Harekat bölgesinde arama-tarama faaliyeti esnasında metan gazına maruz kalan ve hastanede tedavi altındayken şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Gazdan etkilenen ve tedavileri devam eden kahraman Mehmetçilerimize Rabb'imden acil şifalar temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Pençe Kilit Harekat bölgesinden gelen haberle içimiz yandı. Başımız sağ olsun. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum. Mekanları cennet, makamları ali olsun." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da "Şehit olan kahraman evlatlarımıza Allah'tan rahmet, aziz milletimize ve kahraman ordumuza başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları ali olsun. Bölgede kurtarma faaliyetleri tam teçhizatlı AFAD ve TSK ekiplerinin koordineli çalışmalarıyla devam etmektedir." mesajını paylaştı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise mesajında "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yürütülen arama faaliyetleri sırasında şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mesajında şunları kaydetti:

"Pençe-Kilit Harekat bölgesinde yürütülen arama faaliyetleri sırasında meydana gelen elim kazada şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyor, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar temenni ediyorum. Şehitlerimizin mekanı cennet, makamı ali olsun inşallah."

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yürüttükleri arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan 19 Mehmetçiğimiz hastanemize sevk edilmiş, 5 Mehmetçiğimiz yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düşmüştür. Şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Sağlık durumları iyi olan ve tedavileri hastanemizde devam eden Mehmetçiklerimize acil şifalar temenni ediyorum. Başımız sağ olsun." mesajını paylaştı.