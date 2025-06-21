Kaçakçılığa Büyük Darbe - Son Dakika
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Kaçakçılığa Büyük Darbe

21.06.2025 10:40
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Ticaret Bakanlığı, çeşitli şehirlerde 1 ton uyuşturucu ve kaçak eşya ele geçirdi.

TİCARET Bakanlığı, Ağrı, Edirne, İstanbul ve Antalya'da yüklü miktarda uyuşturucu ile kaçak eşyanın ele geçirildiğini açıkladı. Ağrı sınırında ele geçirilen 1 ton uyuşturucu maddenin 1 milyar 805 milyon TL değerinde olduğu kaydedildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Ticaret Bakanlığı, ailenin, gençlerimizin, vatandaşlarımızın zararlı unsurlardan korunması, her türlü bağımlılığa karşı mücadele etmek ve yasa dışı ticareti engellemek amacıyla kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimlerince, son dönemde gerçekleştirilen operasyonlarda; Ağrı- Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 1 milyar 805 milyon Türk lirası değerinde yaklaşık 1 ton uyuşturucu madde, Edirne-Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 48 milyon 622 bin Türk lirası değerinde 284 bin elektronik sigara, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 15 milyon 701 bin Türk lirası değerinde yaklaşık 26 kilo uyuşturucu madde, Antalya Limanı'nda 1 milyon 430 bin Türk Lirası değerinde 43 bin 108 metrik ton akaryakıt cinsi eşya ele geçirildi" denildi.

'KAÇAKÇILIĞIN HİÇBİR TÜRÜNE GEÇİT VERMİYORUZ'

Kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının büyük bir gayret ve çabayla sürdüğü vurgulanan açıklamada, "Kaçakçılıkla mücadele çalışmalarımızda ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarımız ve Gümrükler Muhafaza ekiplerimizin yoğun mesaisiyle toplum sağlığını hedef alarak gençlerimizi bağımlılık batağına çekmeye çalışan kaçakçılığın hiçbir türüne geçit vermiyoruz. Öte yandan, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimlerince yürütülen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri sonucu, 2025 yılında 12 milyar 819 milyon TL ticari eşya, 21 milyar 734 milyon TL uyuşturucu madde olmak üzere toplamda 34 milyar 553 milyon TL değerinde kaçak eşya ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA

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