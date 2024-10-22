Kaçmaya çalışan firari hükümlüyü çelme atıp yakalattı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kaçmaya çalışan firari hükümlüyü çelme atıp yakalattı

Geniş Video İzle

Kayseri'de 'yağma' suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polisin 'dur' ihtarına uymayıp otomobiliyle 2 araca çarptıktan sonra yaya olarak kaçmaya çalışırken, bir vatandaşın çelme takmasıyla yakalandı.

22.10.2024 16:32  Güncelleme: 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yaya devriye ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Kaleönü Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan E.P. (24), 2 araca çarptıktan sonra otomobilinden inip koşarak kaçmaya başladı. Bu sırada çevredeki bir kişinin taktığı çelmeyle yere yığılan E.P., polis tarafından gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU KULLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

E.P.'nin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunda 'yağma' suçundan hakkında kesinleşmiş 16 yıl 11 ay hapis cezası bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu belirlendi. Ayrıca E.P.'nin, yapılan testte uyuşturucu kullandığı tespit edildi.

Polisten kaçmaya çalışan suçluyu çelme takarak durdurdu

PARA CEZASI DA YEDİ

Firari hükümlüye, trafiği tehlikeye düşürdüğü için toplam 28 bin 150 TL para cezası uygulandı. Gözaltına alınan E.P., polis merkezine götürüldü.

Polisten kaçmaya çalışan suçluyu çelme takarak durdurdu
Kaçmaya çalışan firari hükümlüyü çelme atıp yakalattı
Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, Kayseri, 3-sayfa, trafik, Güncel, Hukuk, Yargı, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaçmaya çalışan firari hükümlüyü çelme atıp yakalattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Mikail Şahin:
    ÇELME TAKIP DÜŞÜRÜP YAKALANMASINI SAĞLAYAN VATANDAŞA SELAMLAR. 34 1 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir:
    Helal olsun duyarlı kardeşimize 20 1 Yanıtla
  • Hamdi Kaya:
    niye ters telepçe vurmazsınız anlamam ki 17 1 Yanıtla
  • Erkut Köse:
    Bu da mal niye kaçıyorsunki 16 yıl verip yatacağınımı sandın bilmiyormusun verdikleri ceza yatmadan çıkardıklarını 13 0 Yanıtla
  • Gokhan Temel:
    Vurduğu araca yazık oldu Durduk yerde adama bi ton dert 6 0 Yanıtla
  • Şenol Mirza:
    Polis silahını düşürüyor yazık yazık 4 0 Yanıtla
  • Hakikat:
    Senin surecegin arabaya da senin soforlugune de sana o arabayi verenede...Senin ictigin icecegin uyusturucuya da .... 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:03 Öcalan çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli’ye git Öcalan çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli'ye git
17:45 PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın
16:38 Bahçeli’nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti’de hareketlilik Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti'de hareketlilik
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum
09:13 Benzin ve motorinde indirim Benzin ve motorinde indirim
09:12 Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı
09:06 Hakan Şükür’ün ardından FETÖ’cü Enes Kanter’den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi Hakan Şükür'ün ardından FETÖ'cü Enes Kanter'den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi
08:20 Teröristbaşı Fethullah Gülen’in ölüm nedenini hastane açıkladı Teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölüm nedenini hastane açıkladı
07:53 Elebaşı Gülen’in ölümünü İstanbul’da lokma dağıtarak kutladı Elebaşı Gülen'in ölümünü İstanbul'da lokma dağıtarak kutladı
07:33 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in evi görüntülendi FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in evi görüntülendi
01:15 Sinvar’ın ölümünün ardından Hamas’tan dikkat çeken karar: Yeni bir lider atanmayacak Sinvar'ın ölümünün ardından Hamas'tan dikkat çeken karar: Yeni bir lider atanmayacak
00:20 Kanlı paralarla gününü gün etmiş İşte Yenidoğan çetesi liderinin lüks hayatı Kanlı paralarla gününü gün etmiş! İşte Yenidoğan çetesi liderinin lüks hayatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2024 18:49:58. #1.13#
SON DAKİKA: Kaçmaya çalışan firari hükümlüyü çelme atıp yakalattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.