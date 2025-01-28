KADEM Temsilcisi Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

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Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Şanlıurfa İl Temsilcisi Ayşe Çetinkaya, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çetinkaya, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony"nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Her şeye rağmen", "Haber" de Katie McTiernan'ın "Azap yolu" fotoğrafını seçen Çetinkaya, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Daniel Ceng'in "Yürüyüş yolu" adlı fotoğrafını oyladı.

Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" fotoğrafına oy veren Çetinkaya, "Spor"da ise Doğukan Keskinkılıç'ın "Kar topu" adlı karesini seçti.