Kadifekaleli Kadınlarla Dayanışma Sofrası

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadifekale Kadın Dayanışma Merkezi'ndeki kadınlar, 2440. Bölge Rotary üyeleriyle buluştu. Kadınların emeğiyle geliştirilen Mahalle Bostanı ile kaktüs ve sukulent serasının da gezildiği buluşmada, dayanışma sofrası kurularak iş birlikleri ve destekler konuşuldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Kadifekale Kadın Dayanışma Merkezi, 2440. Bölge Rotary üyelerini ağırladı. Buluşmaya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın eşi Öznur Tugay da katıldı. Program kapsamında Kadifekaleli kadınların ektiği ürünlerden oluşan Mahalle Bostanı ve yine kadınların üretim yaptığı kaktüs ve sukulent serasının yanı sıra Karşıyaka Rotary Kulübü'nün katkılarıyla yapılan Çocuk Dostu Alan ziyaret edildi. Etkinlikte, Kadifekaleli kadınların el emeği ile yaptığı yiyeceklerden oluşan dayanışma sofrası da kuruldu. Kadınların hikayelerini anlattığı etkinlikte, planlanan projeler ve iş birlikleri konuşuldu.

"Burada muhteşem bir döngü var"

Kadifekale Mahalle Bostanı'nda hem üretici kadınlar hem de çocuklarla sohbet eden Öznur Tugay, "Burada muhteşem bir döngü var. Kadınlar toprakla temas ederek stres atıyor, bir şey üretmenin hazzını yaşıyor ve ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Biz de elimizden geldiğince onların yanında olmaya çalışıyoruz" dedi. Kadifekale Kadın Dayanışma Merkezi'nde kurulan dayanışma sofrasında ise kadınlara hitaben konuşan Tugay, "Kadınların, çocukların ve can dostların maruz kaldığı eziyet ve şiddet gündemi, hepimizin canını acıtıyor. Bizler hep şunu savunuyoruz; kadın güçlü olacak ki çocuk güçlü olsun, erkek güçlü olsun. O yüzden bizler hep el ele, omuz omuza olmak zorundayız. Bugün bu sofrayı sizlerle paylaşıyor olmaktan çok mutluyum. Diliyorum bu sevgi ve emek artsın, sesimiz daha çok yere ulaşsın" ifadelerini kullandı.

"Birbirimizin elini hiç bırakmayalım"

Dayanışma sofrasında konuşan Karşıyaka Rotary Kulübü Başkanı Mine Saraçoğlu da "Çok duygusal, yürek şenlendiren bir sofradayız. İzmir'imiz çok güzel ve bu güzelliği yaratan şey, hep birlikte olmak. Birbirimizin elini hiç bırakmayalım. Çocuklarımız çok değerli. Onlar iyi olursa İzmir'imiz iyi olacak" diye konuştu.

"Kadın dayanışması çok önemli"

Etkinliğe katılan Karşıyaka Rotary Kulübü'nün geçmiş dönem başkanı Seniha Ciucci ise şöyle konuştu:

"Biz hep beraber çok güzel şeyler yapıyoruz. Bu anlamda kadın dayanışması çok önemli ve iyi ki varsınız. Birbirimizden ve çocuklardan çok şey öğreniyoruz. Umarım daha büyük etkinliklere imza atarız."

"Dayanışmayı birlikte büyütmek için yan yanayız"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadifekale Kadın Dayanışma Merkezi görevlisi Ferhan Uzun, etkinlikle ilgili şunları söyledi:

"Rotaryenler, Kadifekaleli kadınlar ve Öznur Tugay'ın katılımıyla bir dayanışma sofrası kurduk. Aynı zamanda geçen hafta yeni ürünlerin dikimini gerçekleştirdiğimiz Mahalle Bostanı'nda son kontrolleri birlikte yaptık. Güçlendirme Tohumları Projesi kapsamında kaktüs ve sukulent serası da etkinlik kapsamında gezildi. Aslında dayanışmayı birlikte büyütmek için yan yanayız. Bundan sonraki süreçte hep birlikte ne yapabiliriz, bu dayanışmayı nasıl daha iyi yere getirebiliriz, bunun için çabalayacağız."

"Kadınca ayakta durabildiğimizi gösteriyoruz"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü'nün Mercek Projesi kapsamında Kadifekale'de kurulan Mahalle Bostanı, kadınların hem toprakla iç içe olmasını hem de ev ekonomilerine destekte bulunmasını sağlıyor. Atalık tohumlardan oluşan fideleri ve ürünler için kullanılan suyu İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden temin eden kadınlar, ürünlerin olgunlaşmasıyla hasat yapıyor.

Mahalle Bostanı'nda ilk ekimini yaptığını belirten Kadifekaleli Sevda Yıldız, "İlk defa toprakla buluşuyorum. Bezelye, karalahana, bakla, brokoli ve marul diktim ve bu benim ilk deneyimim oldu. Bugünkü etkinlik nedeniyle de çok mutlu olduk. Bu tür çalışmaların en önemli noktası bir şeyleri başarabilmemiz. Kadınca ayakta durabildiğimizi gösteriyoruz. Erkeklere bağlı kalmayacağımızı gösteriyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor" sözlerine yer verdi.

"Seranın büyük katkısı oldu"

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Uluslararası Göç Örgütü'nün bütçe desteği ile oluşturulan Güçlendirme Tohumları Projesi kapsamında kaktüs ve sukulent üretimi yapan kadınlar, ürettiği ürünlerin satışını da yapıyor. Serada yetiştirdiği ürünlerle ev ekonomisine katkı sağlayan Kadifekaleli Elif Kurt, "Serada bitkilere çoğaltma işlemi yapıyoruz, saksılarımızı süslüyoruz ve yoğun bir emek veriyoruz. Ayrıca ürünlerimizin satışını da yapıyoruz. Ortamımız çok güzel. Bu seranın bize çok katkısı oldu. Belediyemizin bize sunduğu güzellikler bizi mutlu ediyor. Çocuklarımıza ve kadınlara dair bu tip etkinlikler çok faydalı. Bugün yapılan ziyaretten de çok mutlu olduk" dedi.