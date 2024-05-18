Kadıköy Belediyesi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Şöleni düzenliyor - Son Dakika
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Kadıköy Belediyesi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Şöleni düzenliyor

Kadıköy Belediyesi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Şöleni düzenliyor

Kadıköy Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı, Kalamış Atatürk Parkı'nda düzenleyeceği ' 19 Mayıs Gençlik ve Spor Şöleni' ile kutlayacak. Etkinlikler arasında plaj voleybolu turnuvası, bisiklet turu, halı saha futbol turnuvası ve voleybol maçları yer alacak.

18.05.2024 09:11  Güncelleme: 09:13
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(İSTANBUL) - Kadıköy Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı, Kalamış Atatürk Parkı'nda düzenleyeceği ' 19 Mayıs Gençlik ve Spor Şöleni' ile kutlayacak. Bugün başlayacak etkinlikler, 19 Mayıs Pazar günü (yarın) akşam saatlerinde sona erecek.

Kadıköy'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, bugün Kalamış Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilecek kadınlar ve erkekler Plaj Voleybolu Turnuvası maçları ile başlayacak. Saat 19.00'da ise kadın voleybol milli takımının başarılı oyuncularından Hande Baladın'ın hayatını anlatan Baladın isimli belgeselin gösterimi yapılacak. Saat 20.00'de ise Filenin Sultanları'nın FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde İtalya ile karşılaşacağı maç, Kalamış Atatürk Parkı'na kurulan dev ekrandan takip edilecek. Ayrıca parkta gün boyu çeşitli dans ve spor gösterileri de gerçekleştirilecek.

YÜZLERCE BİSİKLETÇİ DEV TÜRK BAYRAĞI TAŞIYACAK

19 Mayıs Pazar günü (yarın) ise etkinlikler saat 10.00'da Plaj Voleybolu Turnuvası maçlarıyla başlayacak. Kutlamaların en renkli etkinliklerinden biri ise 19 Mayıs Pazar günü saat 11.00'de startı verilecek olan bisiklet turu olacak. Her yaştan Kadıköylü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için Kalamış Atatürk Parkı'ndan başlayıp Bağdat Caddesi'nden devam edecek ve Kalamış'ta sona erecek bisiklet turunda pedal çevirecek. Yüzlerce bisikletçinin katılacağı turda bisikletçiler, Bağdat Caddesi'nden geçerken dev Türk Bayrağı taşıyacak.

KADINLAR HALI SAHA FUTBOL TURNUVASI KALAMIŞ'TA

Kalamış Atatürk Parkı, yarın kadınların halı saha futbol maçlarına da ev sahipliği yapacak. Kızlar Sahada Futbol Turnuvası kapsamında saat 14.00'te başlayacak maçların ardından Magma Oda Korosu da mini bir konser verecek. Plaj voleybolu ve kadınlar halı saha futbol turnuvaların dereceye girenlere ödüllerin verileceği tören sonrası ise saat 20.00'de FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'ndeki A Milli Kadın Voleybol Takımının Fransa ile oynayacağı maç da yine dev ekranlardan hep birlikte izlenecek.

KADIKÖY, FİLENİN SULTANLARI'NIN YANINDA

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı, Kadıköy'e yakışır bir şekilde kutlamak için tüm hazırlıkları yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, "Milli mücadelemizin ilk adımın atıldığı gün olan 19 Mayıs ruhu, aradan geçen 105 yıla rağmen çok genç. Bu gençlik bizim bağımsızlığa olan tutkumuzda var. Bu tutku  bize Mustafa Kemal Atatürk'ten emanet.  Bu emaneti sonsuza dek taşımaya devam edeceğiz. Bu yüzden sadece gençleri değil, bağımsızlık ve özgürlük tutkusunu yaşayan herkesi Kalamış Atatürk Parkı'na bekliyoruz. Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kadıköy Belediyesi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Şöleni düzenliyor - Son Dakika

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