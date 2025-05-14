Kadıköy Belediyesi Hizmet Binası Yenileniyor

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı ile İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından düzenlenen "Kadıköy Belediyesi Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması"nın kolokyum ve ödül töreni, Kadıköy Belediyesi Alan Kadıköy'de dün akşam gerçekleştirildi.

İBB Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı ile İPA tarafından gerçekleştirilen "Kadıköy Belediyesi Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması" kolokyum ve ödül törenine İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, İBB Genel Sekreteri Volkan Demir, İBB İstanbul Planlama Ajansı Genel Müdürü Oktay Kargül, juri üyeleri, mimarlar ve ilçeliler katıldı.

Mevcut bina 40 yılı geride bıraktı

Kadıköy Belediyesi Hizmet Binası, 1985-1992 yılları arasında tasarlanıp inşa edildi. Mevcut bina Kadıköy'ün değişen ve büyüyen ihtiyaçlarına cevap vermekte zorlanırken, beklenen Marmara depremine karşı güncel gereklilikleri sağlayamıyor. Binanın bulunduğu bölgenin son yıllarda kazandığı yeni işlevler ve artan kentsel potansiyel, mevcut yapının bu yükü taşıyamaz hale gelmesine neden oldu. Bu nedenlerle Kadıköy Belediyesi'nin daha güvenli, çağdaş, çevre dostu ve işlevsel bir hizmet binasına dönüşmesi için İBB Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı ile İPA tarafından mimari proje yarışması açıldı. 138 projenin yer aldığı yarışma nisan ayında sonuçlandı.

Yarışmanın danışman jüri üyeleri arasında Başkan Kösedağı, İBB Genel Sekreter Yardımcıları Gürkan Akgün ve Arif Gürkan Alpay, İBB Etüd ve Projeler Dairesi Başkanı Serap Öbekci ile Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Başar Necipoğlu yer aldı. Asli jüri üyeliğini üstlenen isimler ise Jüri Başkanı mimar Tülin Hadi, mimar Mehmet Zafer Akdemir, inşaat mühendisi Oğuz Cem Çelik, mimar Nevzat Oğuz Özer ve mimar Cem Sorguç oldu. Yedek jüri üyeliklerini mimar Pınar Gökbayrak, inşaat mühendisi Onur Güleç ve mimar Özgür Özkan üstlendi.

Ödül alan projeler

Törende jüri üyeleri tarafından projeler değerlendirilirken, katılımcıların görüşlerine de başvuruldu. Yarışma sonunda üç proje ödüle layık görülürken; beş projeye mansiyon ödülü verildi ve üç proje de satın alma ile değerlendirildi. Tüm projeler törenin düzenlendiği Alan Kadıköy'de sergilendi.

Yarışmada birincilik ödülünü alan projede müellifler, mimar Özgür Bingöl'ün ekip temsilciliğinde mimar İlke Barka, mimar Merve Şen ve inşaat mühendisi A. Günkut Barka'nın ortak çalışmasıyla ortaya çıktı. Projeye danışman olarak inşaat mühendisi Cem Özer, makine mühendisi Ohannes Gül, elektrik mühendisi Nuran Erdoğan ve peyzaj mimarı Nermin Tirben katkı sundu. Takımın yardımcı mimarı ise Şevval Yılmaz oldu.

İkincilik ödülü, müellifler mimar Hüseyin L. Kahvecioğlu liderliğindeki ekip tarafından kazanıldı. Ekip üyeleri arasında mimarlar Nurbin Paker Kahvecioğlu ve Melike Ekin Saraçgil ile inşaat mühendisi Bahadır Özcihan yer aldı. Projede danışman olarak elektrik mühendisi Özlem Dilda Yaman, makine mühendisleri Cevat Tanrıöver ve Mustafa Öksüz görev aldı. Yardımcı ekipte mimarlar Eren Vardar ve Süleyman Enes Kurt yer aldı.

Üçüncülük ödülünü kazanan projede ise müellifler ekip temsilcisi mimar Regaip Adem, inşaat mühendisi Ahmet Tatlı ortak çalışmasıyla kazanıldı. Proje danışmanları arasında makine mühendisi Aytaç Şimşek, elektrik mühendisi Özgür Dişbudak ve peyzaj mimarı Bige Şimşek İlhan yer aldı. Yardımcı ekipte mimarlar Pınar Çalışır Adem ve Didenaz Gündoğdu ile mimarlık öğrencileri Yaren İliç ve Seda Gökçe; inşaat mühendisleri Çağatay Demirci ve Furkan Gültekin görev yaptı.

"Yeni dönem belediyeciliğinin bir parçası"

İBB İstanbul Planlama Ajansı Genel Müdürü Oktay Kargül, yarışma kültürünün yeni belediyecilik anlayışının önemli bir yansıması olduğunu belirterek, "Katılımcı ve şeffaf süreçleri hayata geçirmek amacıyla pek çok yarışma düzenledik. Bugün burada, 138 başvuru ile gerçekleşen rekor katılımlı bir sürecin sonucunu görüyoruz. Yarışma mantığını yalnızca İstanbul'da değil, Türkiye'nin diğer şehirlerine de yaymak istiyoruz" diye konuştu.

"Farklı bir yaklaşımla inşa edilmeli"

Kösedağı ise mevcut yapının hem yapısal güvenlik hem de işlevsellik açısından yetersiz kaldığını aktararak, "138 ilham verici proje ile karşılaştık. Artık kamu binalarının klasik yapılar dışında, farklı bir anlayışla inşa edilmesi gerektiğini görüyoruz. 40 yıldır hizmet veren mevcut binamız artık yetersiz kalıyor. Şeffaf, katılımcı ve çağdaş bir yerel yönetim anlayışının mimarlarla buluştuğu bu yarışmada emeği geçen tüm jüri üyelerine ve katılımcılara teşekkür ediyorum. Birlikte düşünen, birlikte tasarlayan ve birlikte üreten bir Kadıköy için çalışmaya devam ediyoruz. Bu yolda desteğini esirgemeyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Kentler hafızanın ve kamusal yaşamın sahnesidir"

"Kentlerin sadece binalardan ibaret olmadığını" söyleyen İBB Başkan Vekili Nuri Aslan da "Kentler aynı zamanda hafızaların, hayallerin ve kamusal yaşamın sahnesidir. Kadıköy gibi İstanbul'un kültürel ve sosyal hayatında önemli bir yeri olan bir semt, artık çağdaş, kapsayıcı ve erişilebilir bir hizmet binasına ihtiyaç duymaktadır" ifadelerini kullandı.

Aslan da yarışma sürecinde emeği geçen tüm jüri üyelerine, katılımcılara ve ödül alan ekiplere teşekkür ederek, Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun selamlarını iletti.