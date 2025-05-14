Kadıköy Belediyesi Hizmet Binası Yenileniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kadıköy Belediyesi Hizmet Binası Yenileniyor

Kadıköy Belediyesi Hizmet Binası Yenileniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı ile İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından düzenlenen “Kadıköy Belediyesi Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması”nın kolokyum ve ödül töreni, Kadıköy Belediyesi Alan Kadıköy’de dün akşam gerçekleştirildi.

14.05.2025 13:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı ile İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından düzenlenen "Kadıköy Belediyesi Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması"nın kolokyum ve ödül töreni, Kadıköy Belediyesi Alan Kadıköy'de dün akşam gerçekleştirildi.

İBB Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı ile İPA tarafından gerçekleştirilen "Kadıköy Belediyesi Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması" kolokyum ve ödül törenine İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, İBB Genel Sekreteri Volkan Demir, İBB İstanbul Planlama Ajansı Genel Müdürü Oktay Kargül, juri üyeleri, mimarlar ve ilçeliler katıldı.

Mevcut bina 40 yılı geride bıraktı

Kadıköy Belediyesi Hizmet Binası, 1985-1992 yılları arasında tasarlanıp inşa edildi. Mevcut bina Kadıköy'ün değişen ve büyüyen ihtiyaçlarına cevap vermekte zorlanırken, beklenen Marmara depremine karşı güncel gereklilikleri sağlayamıyor. Binanın bulunduğu bölgenin son yıllarda kazandığı yeni işlevler ve artan kentsel potansiyel, mevcut yapının bu yükü taşıyamaz hale gelmesine neden oldu. Bu nedenlerle Kadıköy Belediyesi'nin daha güvenli, çağdaş, çevre dostu ve işlevsel bir hizmet binasına dönüşmesi için İBB Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı ile İPA tarafından mimari proje yarışması açıldı. 138 projenin yer aldığı yarışma nisan ayında sonuçlandı.

Yarışmanın danışman jüri üyeleri arasında Başkan Kösedağı, İBB Genel Sekreter Yardımcıları Gürkan Akgün ve Arif Gürkan Alpay, İBB Etüd ve Projeler Dairesi Başkanı Serap Öbekci ile Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Başar Necipoğlu yer aldı. Asli jüri üyeliğini üstlenen isimler ise Jüri Başkanı mimar Tülin Hadi, mimar Mehmet Zafer Akdemir, inşaat mühendisi Oğuz Cem Çelik, mimar Nevzat Oğuz Özer ve mimar Cem Sorguç oldu. Yedek jüri üyeliklerini mimar Pınar Gökbayrak, inşaat mühendisi Onur Güleç ve mimar Özgür Özkan üstlendi.

Ödül alan projeler

Törende jüri üyeleri tarafından projeler değerlendirilirken, katılımcıların görüşlerine de başvuruldu. Yarışma sonunda üç proje ödüle layık görülürken; beş projeye mansiyon ödülü verildi ve üç proje de satın alma ile değerlendirildi. Tüm projeler törenin düzenlendiği Alan Kadıköy'de sergilendi.

Yarışmada birincilik ödülünü alan projede müellifler, mimar Özgür Bingöl'ün ekip temsilciliğinde mimar İlke Barka, mimar Merve Şen ve inşaat mühendisi A. Günkut Barka'nın ortak çalışmasıyla ortaya çıktı. Projeye danışman olarak inşaat mühendisi Cem Özer, makine mühendisi Ohannes Gül, elektrik mühendisi Nuran Erdoğan ve peyzaj mimarı Nermin Tirben katkı sundu. Takımın yardımcı mimarı ise Şevval Yılmaz oldu.

İkincilik ödülü, müellifler mimar Hüseyin L. Kahvecioğlu liderliğindeki ekip tarafından kazanıldı. Ekip üyeleri arasında mimarlar Nurbin Paker Kahvecioğlu ve Melike Ekin Saraçgil ile inşaat mühendisi Bahadır Özcihan yer aldı. Projede danışman olarak elektrik mühendisi Özlem Dilda Yaman, makine mühendisleri Cevat Tanrıöver ve Mustafa Öksüz görev aldı. Yardımcı ekipte mimarlar Eren Vardar ve Süleyman Enes Kurt yer aldı.

Üçüncülük ödülünü kazanan projede ise müellifler ekip temsilcisi mimar Regaip Adem, inşaat mühendisi Ahmet Tatlı ortak çalışmasıyla kazanıldı. Proje danışmanları arasında makine mühendisi Aytaç Şimşek, elektrik mühendisi Özgür Dişbudak ve peyzaj mimarı Bige Şimşek İlhan yer aldı. Yardımcı ekipte mimarlar Pınar Çalışır Adem ve Didenaz Gündoğdu ile mimarlık öğrencileri Yaren İliç ve Seda Gökçe; inşaat mühendisleri Çağatay Demirci ve Furkan Gültekin görev yaptı.

"Yeni dönem belediyeciliğinin bir parçası"

İBB İstanbul Planlama Ajansı Genel Müdürü Oktay Kargül, yarışma kültürünün yeni belediyecilik anlayışının önemli bir yansıması olduğunu belirterek, "Katılımcı ve şeffaf süreçleri hayata geçirmek amacıyla pek çok yarışma düzenledik. Bugün burada, 138 başvuru ile gerçekleşen rekor katılımlı bir sürecin sonucunu görüyoruz. Yarışma mantığını yalnızca İstanbul'da değil, Türkiye'nin diğer şehirlerine de yaymak istiyoruz" diye konuştu.

"Farklı bir yaklaşımla inşa edilmeli"

Kösedağı ise mevcut yapının hem yapısal güvenlik hem de işlevsellik açısından yetersiz kaldığını aktararak, "138 ilham verici proje ile karşılaştık. Artık kamu binalarının klasik yapılar dışında, farklı bir anlayışla inşa edilmesi gerektiğini görüyoruz. 40 yıldır hizmet veren mevcut binamız artık yetersiz kalıyor. Şeffaf, katılımcı ve çağdaş bir yerel yönetim anlayışının mimarlarla buluştuğu bu yarışmada emeği geçen tüm jüri üyelerine ve katılımcılara teşekkür ediyorum. Birlikte düşünen, birlikte tasarlayan ve birlikte üreten bir Kadıköy için çalışmaya devam ediyoruz. Bu yolda desteğini esirgemeyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Kentler hafızanın ve kamusal yaşamın sahnesidir"

"Kentlerin sadece binalardan ibaret olmadığını" söyleyen İBB Başkan Vekili Nuri Aslan da "Kentler aynı zamanda hafızaların, hayallerin ve kamusal yaşamın sahnesidir. Kadıköy gibi İstanbul'un kültürel ve sosyal hayatında önemli bir yeri olan bir semt, artık çağdaş, kapsayıcı ve erişilebilir bir hizmet binasına ihtiyaç duymaktadır" ifadelerini kullandı.

Aslan da yarışma sürecinde emeği geçen tüm jüri üyelerine, katılımcılara ve ödül alan ekiplere teşekkür ederek, Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun selamlarını iletti.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Planlama Ajansı, Kadıköy Belediyesi, İstanbul, Belediye, Kadıköy, Güncel, Mimar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy Belediyesi Hizmet Binası Yenileniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum Ankara'daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum
Kimyasal madde tankını temizleyen 4 işçi hastanelik oldu Kimyasal madde tankını temizleyen 4 işçi hastanelik oldu
Trump, yeni vergi indirimini “Roket gibi olacağız“ diyerek duyurdu Trump, yeni vergi indirimini "Roket gibi olacağız" diyerek duyurdu
Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
Fatih Tekke’yi kızdıran soru: Böyle bir soruyu kabul etmiyorum Fatih Tekke'yi kızdıran soru: Böyle bir soruyu kabul etmiyorum
12 Dev Adam’ın Avrupa Rakipleri Belli Oldu 12 Dev Adam'ın Avrupa Rakipleri Belli Oldu
İstanbul’da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem İstanbul'da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
Yunan basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Türk dış politikasına övgü Yunan basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk dış politikasına övgü
O pozisyonda ne konuşuldu Süper Lig’de 35. haftanın VAR kayıtları açıklandı O pozisyonda ne konuşuldu? Süper Lig'de 35. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
Sadece 92 dakika oynadı Galatasaraylı genç yıldıza Avrupa’dan 2 talip Sadece 92 dakika oynadı! Galatasaraylı genç yıldıza Avrupa'dan 2 talip
Sane yok artık dedirtti Bayern Münih’ten istedikleri inanılmaz Sane yok artık dedirtti! Bayern Münih'ten istedikleri inanılmaz

17:10
Boğaziçi’nde Nurettin Yıldız protestosunda 4 kişi tutuklandı
Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosunda 4 kişi tutuklandı
15:52
DEM Partili Bakırhan, PKK’nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
13:54
Trump’tan İstanbul’daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye’ye gelebilirim
Trump'tan İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye'ye gelebilirim
13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 4’lü Suriye zirvesiyle ilgili ilk mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4'lü Suriye zirvesiyle ilgili ilk mesaj
12:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı
23:51
Birbirine yol vermeyen inatçı sürücüler trafiği kilitledi
Birbirine yol vermeyen inatçı sürücüler trafiği kilitledi
23:31
Trump’ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü
Trump'ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü
23:18
İnanılmaz görüntüler Yardımcı hakem elinde silahla maçta görev yaptı
İnanılmaz görüntüler! Yardımcı hakem elinde silahla maçta görev yaptı
23:08
İsrail’den Avrupa Hastanesi’ne alçak saldırı: 34 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
İsrail'den Avrupa Hastanesi'ne alçak saldırı: 34 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
22:59
Vinicius Junior’ın satın aldığı takım şaşırttı
Vinicius Junior'ın satın aldığı takım şaşırttı
22:50
Microsoft, 6 bin çalışanını işten işten çıkaracak
Microsoft, 6 bin çalışanını işten işten çıkaracak
22:48
Boğaziçi Üniversitesi’nde göstericiler polise saldırdı: 13 polis yaralandı, 97 gözaltı
Boğaziçi Üniversitesi'nde göstericiler polise saldırdı: 13 polis yaralandı, 97 gözaltı
21:59
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2025 17:33:54. #7.13#
SON DAKİKA: Kadıköy Belediyesi Hizmet Binası Yenileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.