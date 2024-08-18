Kadıköy Belediyesi ve İstanbul Barosu arasında afete hazırlık protokolü imzalandı - Son Dakika
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Kadıköy Belediyesi ve İstanbul Barosu arasında afete hazırlık protokolü imzalandı

Kadıköy Belediyesi ve İstanbul Barosu arasında afete hazırlık protokolü imzalandı

Kadıköy Belediyesi ve İstanbul Barosu arasında afete hazırlık, arama kurtarma ve eğitim faaliyetleri için işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, BAK Kadıköy ekibi İstanbul Barosu'na bağlı avukatlara eğitim verecek.

18.08.2024 10:10  Güncelleme: 10:30
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(İSTANBUL)- Kadıköy Belediyesi ve İstanbul Barosu arasında afete hazırlık protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, BAK Kadıköy ekibi İstanbul Barosu'na bağlı avukatlara eğitim verecek.

Kadıköy Belediyesi ve İstanbul Barosu arasında afete hazırlık, afet arama kurtarma ve afet eğitim faaliyetleri için işbirliği protokolü imzalandı. 16 Ağustos Cuma günü imzalanan protokol için İstanbul Baro Başkanı Avukat Filiz Saraç ve İstanbul Barosu Afet Hukuku ve Koordinasyon Merkezi avukatları Kadıköy Belediyesi'ni ziyaret etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Başar Necipoğlu ve Arama Kurtarma Ekibi üyelerinin de katıldığı protokolde konuşan Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Belediye'nin olası afetlere ilişkin yaptığı hazırlıklar ve afetlere müdahaleleri hakkında bilgi verdi. Belediye Kentsel Arama Kurtarma Takımı BAK Kadıköy'ün ağır seviye arama kurtarma akreditasyonu alan tek kamu kurumu olduğunu hatırlatan Kösedağı, Bak Kadıköy'ün arama- kurtarma çalışmalarına katılmakla kalmayıp eğitimler verdiğini de belirtti. Belediye Afet Eğitim Park'ında verilen eğitimlerin kapalı alanlarda verilen eğitimlere kıyasla çok daha önemli olduğunun altını çizen Kösedağı " Afetlere ilişkin hazırlık sadece Kadıköy'ün değil tüm ülkenin sorunu. Biz bu konuda her kuruma elimizden gelen her türlü desteği ve eğitimi vermeye hazırız. İstanbul Barosu ile böyle bir protokole imza atmak bizim için gurur verici" dedi.

İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç ise protokole ilişkin, "17 Ağustos ve 6 Şubat'ta yaşanan depremler binaların dayanıksızlığı yanında afetle mücadelede yeterli bilinçte olmadığımızı gösterdi. Afetle mücadelede bilinci ve farkındalığı artırmak için yapılan çalışmalar son derece önemli. Biz de Kadıköy Belediyesi'nin de uzun zamandır yürütmekte olduğu çalışmalardan İstanbul Barosu'ndaki arzu eden arkadaşlarımızın faydalanabilmesi için bir protokol imzalamayı uygun gördük. Bu anlamda emek veren herkese başta belediye başkanımız olmak üzere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Protokol kapsamında, Afet İşleri Müdürlüğü koordinasyonuyla İstanbul Barosu'na bağlı avukatlara eğitimler verilecek. BAK-Kadıköy eğitmenleri tarafından gerçekleştirilecek eğitimler, afetlere karşı bilinçlendirme, hafif arama kurtarma konularında olacak. Eğitimler sonunda baro çatısı altında arama- kurtarma ekibinin kurulması hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kadıköy Belediyesi ve İstanbul Barosu arasında afete hazırlık protokolü imzalandı - Son Dakika

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