Kadıköy Boğası'nın Göz Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika
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Kadıköy Boğası'nın Göz Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti

Kadıköy Boğası\'nın Göz Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti
30.06.2025 18:38
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Mustafa Başaran, geçirdiği ameliyatla sol gözündeki kayma sorunu düzeltildi. Operasyon başarılı geçti.

HENÜZ 3 aylıkken geçirdiği havale ve talihsiz bir kaza sonucu şaşılık yaşayan 'Kadıköy Boğası' lakaplı Mustafa Başaran, göz ameliyatı oldu. 28 yaşındaki Başaran'ın, 1 buçuk saat süren operasyon sonrası gözündeki kayma düzeltildi. Operasyona ilişkin bilgi veren Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Osman Bulut Ocak, "Mümkün olduğunca gözü ortaya almaya çalıştık. Ameliyat beklediğim gibi başarılı geçti" dedi.

Mustafa Başaran, yaşamının büyük bir bölümünde, görme kaybıyla mücadele etti. Bu süreçte geçmişte operasyon olmasına rağmen sonuç alamayan Başaran'ın, Dünyagöz Etiler Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Osman Bulut Ocak ve ekibi tarafından gerçekleştirilen cerrahi müdahaleyle göz yapısı düzeltildi. Henüz 3 aylık bir bebekken geçirdiği yüksek ateşe bağlı havale sonrasında iki gözünde de kayma başlayan Başaran'ın sağ gözü küçük yaşlarda yapılan bir müdahaleyle düzeldi ancak sol gözündeki kayma ve az görme sorunu devam etti. 3 yaşında geçirdiği bir düşme sonrası sinir damarlarında da hasar oluştu. Ailesinin yıllar süren mücadelesine rağmen kalıcı hasar nedeniyle gözdeki sorun giderilemedi.

Ameliyata girmeden önce konuşan Mustafa Başaran, heyecanlı olmadığını ancak sonucun kendisini mutlu edeceğini ifade ederek "Çok iyiyim. Keyfim yerinde. Göz ameliyatı olacağım. Gözüm düzelecek. İyileşeceğim. Alıştım artık. Biraz nefesim daralıyor ama yine de kendimi iyi hissediyorum. Korkmuyorum" dedi.

Babası Sıtkı Başaran da "3 aylıkken havale geçirdi. Biz doktora götürdük. İki gözü de kaydı. Birini düzelttiler ama biri öyle kaldı. 3 yaşındayken de sırtüstü düştü. Hastaneye götürdük. Sinir damarlarının ezildiğini ve üstüne fazla gitmememiz gerektiğini söylediler. 18 - 20 yaşına kadar idare edin dediler. Ameliyattan sonra daha iyi olur. Arkadaşları arasında psikolojisi düzelir. Bizim için önemli olan o" diye konuştu.

Eniştesi Muhammed Şevki Bilgin de "Mustafa sosyal medyada büyük hayran kitlesi var. Bu hayran kitlesi taraflı tarafsız bütün takımlardan oluşuyor. Herkes onun temiz kalbine, güzel yüreğine inanarak onu çok sevdi. Bizde onun ailesi olarak hep yanındayız. Gözünde kayma var. Bundan dolayı arkadaşları tarafından da rencide edilebiliyor. Rahatsız oluyor. Sol gözündeki görme kaybı düzelemese bile şaşılık rahatsızlığı düzelecek. Bu psikolojik olarak ona çok büyük katkı sağlayacak. Biz de iyi olması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

OCAK: ATEŞLİ HAVALE SONRASI SİNİR FELCİ ORTAYA ÇIKABİLİYOR

Ameliyat öncesi hastanın oldukça komplike bir operasyon süreci yaşayacağını belirten Doç. Dr. Osman Bulut Ocak, "Mustafa bize geçen hafta geldi. Sol gözde donuk görme ve küçüklükten beri az görme şikayeti vardı. Biz onu kontrol ettiğimizde sol gözde bir sinir felci olduğunu saptadık. Daha önceden geçirdiği bir yüksekten düşme hikayesi var. Ona bağlı olabilir. İkinci bir sebep ise havale öyküsü var. Ateşli havaleler sonrası sinir felçleri ortaya çıkabilir. Bu sinir felçlerindeki en büyük problem göz kaslarında olduğu için kayma yaratabilir. Özellikle sinir felçlerinde başarı oranımız hastadan hastaya değişmekle yüzde 50-70 oranında. Tek ameliyatla başarılı olabiliyoruz. Ancak tekrarlayan operasyonlar da gerekebiliyor. Ameliyatımız bizim genel anestezi altında yapılıyor. Genelde narkozlu ameliyatlar yapıyoruz. Genel anestezi altında yaklaşık bir buçuk saat süren bir ameliyat. Uzun bir ameliyat olacak. Çünkü kasların tam pozisyonunu ve konumunu bilmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Daha önce geçirdiği şaşılık ameliyatı öyküsü olduğunu belirten Doç. Dr. Ocak, "Daha önce zaten bir ameliyat yapılmış. O yüzden kasların yerini kontrol ederek kendimiz ameliyathanede en uygun şekilde ameliyatı sonlandırmayı düşünüyoruz. Sonrasında yaklaşık bir hafta iyileşme süreci var. Bir hafta boyunca belli şeyler yasak olacak. Genelde biz hastalarımızı hastanede tutmuyoruz. Belki bir gün tutuyoruz, belki hiç tutmuyoruz. Ondan sonra bir hafta dinlenme süreci sonrası her şey normale dönüyor. Bu ameliyat 2003 yılında yapılmış. Yani Mustafa üç yaşındayken yapılmış bir ameliyat. O yüzden ameliyatı kim yaptı ve neden yapıldığı hakkında maalesef bir bilgimiz yok. Bizim için ameliyat biraz daha zorlaşıyor. Sinir felçlerinde belli bir süre beklendikten sonra çözüm vardır. Bunu hastalarımız bilsinler, unutmasınlar. Bu artık yapılacak bir şey yok. Biz her zaman doğru bir şekilde çözmek için hastalarımızı bekliyoruz" dedi.

'AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ'

Ameliyat sonrası konuşan Doç. Dr. Ocak, "Ameliyat beklediğim gibi başarılı geçti. Mümkün oldukça gözü ortaya almaya çalıştık. Görme ihtimaliniz biraz düşük bu hastalarımızda. Ama gözün kaymasını mümkün olduğunca toparlamaya çalıştık. Önce dinlenip, kendine gelecek. Yarın bir kontrol edeceğiz. Her şey iyi olsun diye bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kadıköy Boğası'nın Göz Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika

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