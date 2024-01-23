 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
KADIKÖY'de 19 yıl önce tartıştığı eşini bıçakla yaralayan şüpheli Pendik'te yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

KADIKÖY'de 19 yıl önce tartıştığı eşini bıçakla yaralayan şüpheli Pendik'te yakalandı

Kadıköy'de 19 yıl önce eşini bıçakla ağır yaralayan ve eşinin dayısını öldüren şüpheli, Pendik'te yapılan operasyonla yakalandı. Şüphelinin sahte kimlikle yaşadığı ve farklı işlerde çalıştığı belirlendi.

23.01.2024 - 16:34,
Abone Ol

KADIKÖY'de 19 yıl önce tartıştığı eşini bıçakla ağır yaralayan ve eşinin dayısı Sami Akbulut'u öldüren şüpheli Ali Özey, Pendik'te operasyonla yakalandı. Sahte kimlikle yaşayan şüphelinin bir dönem köyünde yaşadığı, İstanbul'da çay ocağı işlettiği ve bir mobilyacının yanında çalıştığı öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, geçmiş yıllara ait işlenen cinayetlerin faillerini yakalamak içinde çalışma başlattı. Kadıköy'de 22 Kasım 2005'de meydana gelen Ayşe Özey'in ağır yaralanması ve Sami Akbulut'un öldürülmesiyle ilgili dosya tekrar incelendi. Polisin çalışmasına, göre eve alkollü gelen Ali Özey eşiyle Ayşe Özey ile tartıştı. Ayşe Özey, dayısı Sami Akbulut'u arayarak yardıma çağırdı. Üç kişi arasında yaşanan tartışma sırasında Sami Akbulut 22 bıçak darbesiyle hayatını kaybetti. Ayşe Özey olayda ağır yaralanırken, şüpheli Ali Özey olay yerinden kaçtı.

KÖYÜNDE SAKLANDI

Cinayetten sonra şüpheli kayıplara karıştı. Yapılan tüm araştırmalara rağmen bulunamadı. Geçmiş yıllarda işlenen cinayetlerin faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalarda firari şüpheli Ali Özey'in sahte kimlikle Pendik'te bir iş yerinde çalıştığını tespit etti. İz süren polis ekipleri, şüpheliyi düzenlenen operasyonla yakaladı.

Şüphelinin 2005'te cinayeti işledikten sonra bir süre Adana'da köyünde saklandığı ortaya çıktı. Adana'dan sonra tekrar İstanbul'a gelen şüpheli, amcasının oğlu adına çıkarılan sahte kimlikle yaşamaya başladığı öğrenildi. Şüphelinin çay ocağı işlettiği, bir dönemde mobilyacının yanında çalıştığı belirlendi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KADIKÖY\'de 19 yıl önce tartıştığı eşini bıçakla yaralayan şüpheli Pendik\'te yakalandı
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Sami Akbulut, İstanbul, Kadıköy, Pendik, Mahkeme, Yakalama, Adana, İstanbul, Cinayet, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KADIKÖY'de 19 yıl önce tartıştığı eşini bıçakla yaralayan şüpheli Pendik'te yakalandı - Son Dakika


21:22
Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:12
Galibiyeti unutan Volkan'a 'Ayrılacak mısın?' diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06
Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45
AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20
3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07
TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek

Son Dakika
21:22 Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:12 Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06 Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45 AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07 TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:40 Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı
17:58 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 21:50:48. #1.13#
SON DAKİKA: KADIKÖY'de 19 yıl önce tartıştığı eşini bıçakla yaralayan şüpheli Pendik'te yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement