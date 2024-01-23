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Kadıköy'de 2005'te eşini yaraladığı ve dayısını öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli Pendik'te yakalandı - Son Dakika
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Kadıköy'de 2005'te eşini yaraladığı ve dayısını öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli Pendik'te yakalandı

İstanbul Asayiş Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2005 yılında Kadıköy'de eşini yaraladığı ve dayısını öldürdüğü iddiasıyla aranan firari şüpheli Ali Ö'yü Pendik'te bir mobilya imalathanesinde çalışırken yakaladı. Şüphelinin olaydan sonra sahte kimlikle Adana'ya kaçtığı ve daha sonra İstanbul'a dönerek çeşitli işlerde çalıştığı tespit edildi. Zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kadıköy\'de 2005\'te eşini yaraladığı ve dayısını öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli Pendik\'te yakalandı
23.01.2024 - 12:57,
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Kadıköy'de 2005'te eşini yaraladığı, dayısını da bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli, Pendik'te gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, geçen yıllarda işlenmiş cinayetlere ilişkin faillerin bulunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 22 Kasım 2005'te Kadıköy'de eşi Ayşe Ö'yü bıçakla yaraladığı, dayısı Sami Akbulut'u da bıçakla öldürdüğü iddiasıyla aranan firari şüpheli Ali Ö'nün yakalanması için detaylı çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalarda elde edilen ipuçlarını değerlendiren ekipler, 19 yıldır aranan firari Ali. Ö'nün (62) Pendik'te bir mobilya imalathanesinde çalıştığını belirledi.

Şüpheli Ali Ö, polis ekiplerince burada gözaltına alındı.

Yapılan incelemede olayın ardından memleketi Adana'ya kaçıp amcasının oğlu Mehmet Ö. adına sahte kimlik çıkararak burada 5 yıl yaşayan şüphelinin, daha sonra İstanbul'a dönerek çeşitli işlerde çalıştığı tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Kadıköy'de 2005'te eşini yaraladığı ve dayısını öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli Pendik'te yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadıköy'de 2005'te eşini yaraladığı ve dayısını öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli Pendik'te yakalandı - Son Dakika
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