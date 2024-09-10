Kadıköy'de Çinli iş insanı ölü bulundu - Son Dakika
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Kadıköy'de Çinli iş insanı ölü bulundu

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Kadıköy'de yaşayan 58 yaşındaki Çin asıllı iş insanı Yunus Deniz evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

10.09.2024 10:09
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Olay, dün sabah saatlerinde Bostancı mahallesi Camii sokak 16 numarada bulunan binada meydana geldi. İddiaya göre, ailesi 58 yaşındaki Çin asıllı iş insanından uzun süre haber alamadı. 4 yıl önce Yunus Deniz adını alarak Türk vatandaşı olan iş insanı, en son Bostancı'da kayınpederi ve kayınvalidesinin oturduğu dairedeydi. Yakınları buraya da geldiklerinde kapıyı açan kimse olmadı. Bunun üzerine polis ekiplerine haber verildi. Tedbir amaçlı olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk edildi.

Kadıköy'de Çinli iş insanı ölü bulundu

DAİREDEN KİMYASAL OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN BİR KOKU GELİYORDU

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, daireden kimyasal olduğunu düşündükleri bir koku ile aldılar. İtfaiye ekipleri özel kıyafet giyerek daireye girdi. Ekipler, Yunus Deniz'i yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Deniz'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri daireye girerek uzun süre çalışma yaptı. Yapılan incelemelerinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Yunus Deniz'in cenazesi Adlı Tıp Kurumu'na gönderildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kadıköy'de Çinli iş insanı ölü bulundu
Kadıköy\'de Çinli iş insanı ölü bulundu
Kaynak: DHA

Kadıköy, Güncel, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

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