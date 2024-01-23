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Kadıköy'de Dron Destekli Trafik Denetiminde Kırmızı Işıkta Geçen Yayalara Cezalar Yazıldı - Son Dakika
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Kadıköy'de Dron Destekli Trafik Denetiminde Kırmızı Işıkta Geçen Yayalara Cezalar Yazıldı

İstanbul Kadıköy'de dron destekli trafik denetiminde kırmızı ışıkta geçen 13 yayaya toplamda 8 bin 970 lira ceza yazıldı. Denetimde cezayı kabul etmeyen ve kimliğini vermek istemeyen bir kişi ekipler tarafından polis otosuna bindirildi.

Kadıköy\'de Dron Destekli Trafik Denetiminde Kırmızı Işıkta Geçen Yayalara Cezalar Yazıldı
23.01.2024 - 11:36,  Güncelleme: 11:37
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KADIKÖY'DE dron destekli trafik denetiminde kırmızı ışıkta geçen 13 yayaya toplamda 8 bin 970 lira ceza yazıldı. Denetimde cezayı kabul etmeyen ve kimliğini vermek istemeyen bir kişi ekipler tarafından polis otosuna bindirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik ekipleri Rıhtım Caddesi'nde dron destekli denetim gerçekleştirdi. Trafik ışıklarına uymayan yayalara yönelik yapılan denetimde dronla kurallara uymayanlar havadan tespit edilerek ışıklarda bulunan ekibe bildirildi. Kurallara uymayan 13 yayaya 8 bin 970 lira ceza yazıldı. Cezayı kabul etmeyen ve kimliğini göstermek istemeyen bir kişi denetim noktasından uzaklaşmaya çalıştı. Ekipler ceza yazılan yayayı denetim noktasına getirerek polis otosuna bindirdi. Kırmızı ışıkta geçen yaya ceza yemekten kurtulamadı.

Ceza yazılan bir yaya, "Aslında yaya yolu. Dün haberlerde de gördüm ceza kesildiğine dair. Yaya yolunda geçiş serbest olarak biliyordum. Ne kadar ceza yediğimi bilmiyorum, şimdi öğreneceğim" dedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kadıköy'de Dron Destekli Trafik Denetiminde Kırmızı Işıkta Geçen Yayalara Cezalar Yazıldı - Son Dakika
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