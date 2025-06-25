Kadıköy'de Eşler Arası Kavga: Dava Açıldı

Kadıköy'de, çocuk görüşme günü meselesinden çıkan kavgada eski eşini darbettiği gerekçesiyle tutuklanan baba ve taraflar hakkında dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki sanıklar Rukiye Yıldız ve Emrah Kayaoğlu'nun eski eş oldukları belirtildi.

Müşteki sanık Erdoğan Yıldız'ın Rukiye Yıldız'ın babası olduğu, müşteki Müzeyyen Kayaoğlu'nun ise Emrah Kayaoğlu'nun annesi olduğu iddianamede anlatıldı.

İddianamede, olay günü taraflar arasında çocuk görüşme günü meselesinden tartışma çıktığı belirtildi.

Müşteki sanık Emrah Kayaoğlu'nun müşteki sanık Rukiye Yıldız'ın burnuna yumruk attığı, Yıldız'ın yere düştüğü ve yerde de defalarca yumruk ve tekmeyle darbedildiği, Yıldız'ın da Kayaoğlu'nun kafasına yumruk attığı iddianamede yer aldı.

Olayda müşteki sanıklar Erdoğan Yıldız ile Rukiye Yıldız'ın da müşteki Müzeyyen Kayaoğlu'nu darbettikleri kaydedildi.

Emrah Kayaoğlu'nun basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir mahiyette yaralandığı, Rukiye Yıldız ve Müzeyyen Kayaoğlu'nun ise vücutlarında kemik kırığı meydana gelecek düzeyde yaralandıkları ifade edilen iddianamede, savunmaların somut deliller karşısında suçtan kurtulmak amacında olduğu belirtilerek müşteki sanıkların cezalandırılmaları istendi.

İddianamede, Emrah Kayaoğlu'nun, Yıldız'a karşı "eşe karşı neticesi sebebi ile ağırlaşan kasten yaralama" suçundan 2 yıl 3 aydan 6 yıl 9 aya kadar, Rukiye Yıldız'ın ise Kayaoğlu'na karşı "eşe karşı kasten yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar cezalandırılmaları istendi.

Ayrıca, müşteki sanıklar Rukiye Yıldız ile Erdoğan Yıldız hakkında, müşteki Müzeyyen Kayaoğlu'na karşı "netice sebebiyle ağırlaşan kasten yaralama" suçundan ise 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Anadolu Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında yargılamanın önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

Olayın geçmişi

Göztepe Mahallesi'nde 1 Haziran'da, eski eşler arasında velayeti annede olan 3 yaşındaki çocuğun babasıyla görüşeceği gün nedeniyle anlaşmazlık çıktığı ve tarafların aile bireylerinin de dahil olduğu sözlü tartışmanın kavgaya dönüştüğü öğrenilmişti.

Polis ekipleri, kavga sırasında eski eşini ve bazı kişileri darbeden Emrah Kayaoğlu'nu gözaltına almıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kayaoğlu, sevk edildiği adli makamlarca "kasten yaralama" suçundan tutuklanmıştı.