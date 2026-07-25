Kadıköy'de iki kadın arasındaki saç saça kavga kamerada - Son Dakika
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Kadıköy'de iki kadın arasındaki saç saça kavga kamerada

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İstanbul Kadıköy'de iki kadın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma, kısa sürede saç saça baş başa kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesiyle son bulan o şiddetli anlar, cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kadıköy Rıhtım'da iki kadın arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 

OTOPARKTA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Olay, dün saat 19: 00 sıralarında Kadıköy Rıhtım'da bulunan bir otoparkta meydana geldi. Otoparktan çıkış yapan bir otomobilde bulunan kadın ile başka bir kadın arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. 

Kadıköy'de iki kadın arasındaki saç saça kavga kamerada

KAVGA UZUN SÜRE DEVAM ETTİ

Kadınlardan biri, otomobilin ön yolcu koltuğunda oturan kadına saldırdı. Uzun süre kavga etmeye devam eden kadınlar birbirlerinin saçlarını çekip tekme attılar. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kadıköy'de iki kadın arasındaki saç saça kavga kamerada
Kadıköy'de iki kadın arasındaki saç saça kavga kamerada
Kaynak: DHA

Kadıköy, Güncel, Kavga, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy'de iki kadın arasındaki saç saça kavga kamerada - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Vahap Akbaş Vahap Akbaş:
    Müşteri kavgasıdır normal kadın kavgası değil bunlar motor 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kadıköy'de iki kadın arasındaki saç saça kavga kamerada - Son Dakika
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