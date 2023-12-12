Kadıköy\'de makas atan sürücüye 6 bin 323 TL ceza

KADIKÖY'de makas atarak ilerleyen sürücüye 6 bin 323 lira ceza yazıldı.

27 Kasım'da Bağdat Caddesi'nde yaşanan olayda, caddede makas atarak ilerleyen otomobilin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüleri inceleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücünün Y.İ. olduğunu belirledi. Ekipler tarafından yakalanan sürücüye 'makas atmak, saygısızca araç kullanmak, yakın takip, araçlara izin almaksızın ve tescil kaydına işlenmeden reklam, yazı, işaret takmak, görüşü engelleyecek şekilde duman çıkaran araçları kullanmak maddesinden olmak üzere toplamda 6 bin 323 TL idari para cezası uygulandı. Sürücü hakkında ayrıca, 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlemler başlatıldı.