Kadıköy'de Sağanak Yağış Sonucu Ev ve İş Yerleri Su Bastı - Son Dakika
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Kadıköy'de Sağanak Yağış Sonucu Ev ve İş Yerleri Su Bastı

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Kadıköy'de yaşanan sağanak yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerleri su altında kaldı. Eşyaları kullanılamaz hale gelen vatandaşlar duruma tepki gösterdi. İtfaiye ve İSKİ ekipleri olay yerine sevk edildi, ancak zararın büyük olduğu belirtildi.

05.07.2024 18:03
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Kadıköy'de sağanak yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Eşyaları kullanılamaz hale gelen vatandaşlar duruma tepki gösterdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından Kadıköy'de sağanak yağış etkili oldu. Yağış kısa sürede hızını arttırarak vatandaşlara zor anlar yaşattı. Hasanpaşa Mahallesi'nde bulunan bazı apartmanların bodrum katındaki ev ve iş yerlerini su bastı. İhbar üzerine itfaiye ve İSKİ ekipleri olay yerine sevk edildi. Evlerini su basanlar, kendi imkanlarıyla tahliye çalışması yaptı. Eşyaları kullanılamaz hale gelen apartman sakinleri duruma tepki gösterdi.

"ZARAR ÇOK BÜYÜK"

Özge Kilerci isimli mahalleli, "Bir anda yağmur yağmaya başladı. Benim evim şuradaki binanın bodrum katında. Camımın yarısına kadar yağmur gelince dışarı çıktık. Rögarlar kapalı zaten. Yandaki inşaata su girmesin diye tabelalarla kapatmışlar. Kapatınca tabi bizim burası diz boyu su doldu. Evleri çoktan su bastı. Yandaki 80 yaşındaki teyzemizin evi de su doldu. Zarar çok büyük. Ekipler daha yeni geldi" dedi.

Ahmet Yıldız ise, "Olacak şey değil. 2 dakikalık mesafede belediye ve itfaiye. Şu hale bak, inanılacak gibi değil" diyerek tepki gösterdi.

Kadıköy\'de Sağanak Yağış Sonucu Ev ve İş Yerleri Su Bastı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kadıköy'de Sağanak Yağış Sonucu Ev ve İş Yerleri Su Bastı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadıköy'de Sağanak Yağış Sonucu Ev ve İş Yerleri Su Bastı - Son Dakika
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