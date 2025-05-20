Kadıköy'de Silahlı Tartışma: Bir Taraftar Yaralandı - Son Dakika
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Kadıköy'de Silahlı Tartışma: Bir Taraftar Yaralandı

Kadıköy\'de Silahlı Tartışma: Bir Taraftar Yaralandı

Galatasaray taraftarı S.O., tartışma sonucu M.A. tarafından silahla ayağından vuruldu.

20.05.2025 11:03
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KADIKÖY'de Galatasaray taraftarı S.O. (46) ile M.A. (24) arasında çıkan tartışmada belindeki silahı çıkararak ateş eden şüpheli, S.O.'yu ayağından vurarak yaraladı. Taraftarın yaralandığı anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, 19 Mayıs'ta saat 17.12 sıralarında Caddebostan Sahili'nde meydana geldi. Galatasaray taraftarı S.O. ile M.A. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine belindeki silahı çıkaran şüpheli M.A., Galatasaray formalı S.O.'yu ayağından vurdu. Çevredekilerin tepki göstermesi üzerine silahı ile 6-7 kez havaya ateş eden şüpheli, olay yerinden koşarak kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

VURULMA ANI KAMERADA

Yaşanan olay, bölgedeki bir kişi tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin Galatasaray formalı kişiyi silahla yaraladığı ve kaçtığı anlar yer alıyor.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayın ardından kimliği tespit edilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis, S.O.'nun kaçarken kullandığı aracı Üsküdar'da buldu. Araçta yapılan aramalarda olayda kullanıldığı tespit edilen tabanca ele geçirildi. Çalışmaların devamında ise 8 farklı adresi kontrol eden polis ekipleri, şüpheliyi gece saatlerinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, 'kasten yaralama' ve 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokma' suçundan adliyeye sevk edildi.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray Kulübü'nün resmi sosyal medya hesabından olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bugün Kadıköy ilçesi Çiftehavuzlar semtinde şampiyonluk kutlaması yapan taraftarlarımıza yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bahsi geçen menfur olayda yaralanan taraftarımıza şifa diliyor, bu tip olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kadıköy'de Silahlı Tartışma: Bir Taraftar Yaralandı - Son Dakika

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