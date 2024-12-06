İstanbul Kadıköy'de, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 76 bin 963 lira ceza kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Bağdat Caddesi'nde trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden ekipler, 34 MNT 76 plakalı araç sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu.
İhtara uymayan şüphelinin aracıyla kaçması sonucu polisle kovalamaca yaşandı.
Ekipler, plaka bilgilerinden kimliğini belirlediği S.M'yi yakaladı.
Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun, "makas atmak", "ters yöne girmek", "tehlikeli şerit değiştirmek", "aracın hızını kavşaklara yaklaşırken azaltmamak", "dur ihtarına uymamak", "drift atmak", "sağa dönüşte dönüş işareti vermemek", "ehliyetsiz motorlu araç kullanmak" ve "cam filmi" maddelerinden toplam 76 bin 963 lira ceza uygulandı.
Ayrıca S.M. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Kadıköy'de Tehlikeli Sürücüye 77 Bin Ceza - Son Dakika
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