Kadıköy'de yüz binlerce kişi Cumhuriyet için yürüdü - Son Dakika
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Kadıköy'de yüz binlerce kişi Cumhuriyet için yürüdü

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Kadıköy\'de yüz binlerce kişi Cumhuriyet için yürüdü
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Kadıköy\'de yüz binlerce kişi Cumhuriyet için yürüdü
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Kadıköy Belediyesi'nin "Gücümüz Cumhuriyet" temasıyla düzenlediği etkinlikler kapsamında Bağdat Caddesi'nde gerçekleştirilen "Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü"ne yüz binlerce kişi katıldı.

(İSTANBUL) - Kadıköy Belediyesi'nin "Gücümüz Cumhuriyet" temasıyla düzenlediği etkinlikler kapsamında Bağdat Caddesi'nde gerçekleştirilen "Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü"ne yüz binlerce kişi katıldı.

Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen kutlamaların İstanbul'daki merkezlerinden biri, bu yıl da Kadıköy oldu. Suadiye Işıklar'da saat 19.00'da başlayan yürüyüşe YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, YENİ Parti Milletvekilleri Mahmut Tanal, Gökan Zeybek, Yunus Emre, Suat Özçağdaş, Doğan Demir, YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve YENİ Parti Kadıköy İlçe Başkanı Caner Sarıtaş katıldı.

Yürüyüş boyunca marşlar, şarkılar ve ışık gösterileri eşliğinde büyük bir coşku yaşanırken, Kadıköylüler bayram sevincini omuz omuza yaşadı. Yüz binlerce kişinin katıldığı yürüyüş, Göztepe Işıklar'da son buldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ve İstiklal Marşı'nın hep bir ağızdan söylenmesinin ardından üniversite öğrencisi Bulut Erkal, "Cumhuriyet'e Bağlılık Andı"nı okudu.

"CUMHURİYET KİMSESİZLERİN KİMSESİDİR"

Kösedağı, Kadıköy'ün Cumhuriyet'in kalesi olduğunu vurgulayarak, "Atatürk yalnızca bir savaşı kazanmadı. Bir milletin kaderini değiştirdi. Yalnızca bir devlet kurmadı. Bir ülkenin geleceğini yeniden yazdı. ve o geleceğin merkezine makamı, mevkiyi değil. Milletin iradesini koydu. Cumhuriyetimizin büyüklüğünü anlamak için yalnızca 1923'e bakmak yetmez. Bugüne de bakmak gerekir. Bir kız çocuğunun okul kapısından içeri girdiği ana, bir gencin üniversite sıralarında kurduğu hayale, bir kadının kendi hayatı hakkında özgürce karar verebilmesine ve bir milletin geleceğe duyduğu umuda bakmak gerekir. Çünkü Cumhuriyet, yalnızca bir yönetim biçimi değildir. Cumhuriyet, insan onurudur. Cumhuriyet, yurttaş eşitliğidir. Cumhuriyet, bir çocuğun hayal kurabilme hakkıdır. Cumhuriyet özgürlüktür. Cumhuriyet, o hayalleri gerçekleştirebileceğimiz bir ülkeyi hep birlikte kurma sorumluluğudur. Çünkü Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir" dedi.

Her yıl yürüyüşe yeni çocukların ve gençlerin katıldığını, yeni kuşakların bayraklarıyla Cumhuriyet coşkusunu yaşattığını söyleyen Kösedağı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarını, şehitleri ve gazileri minnetle andı. Cumhuriyet'in gelecek kuşaklara aktarılmasının ortak bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Kösedağı, konuşmasını yurttaşları Cumhuriyet'e, demokrasiye ve Atatürk'ün emanetine sahip çıkmaya çağırarak tamamladı.

Cumhuriyet'i "86 milyonun çatısı" olarak tanımlayan Özgür Özel, bu çatının temel direklerinin demokrasi, adalet, laiklik ve sosyal devlet olduğunu belirtti. Cumhuriyet'in insanları tebaa olmaktan çıkarıp eşit yurttaşlar haline getirdiğini ifade eden Özel, "103 yıl önce bu ülkeyi kuranlar imkansız denilen bir iş başardılar. Düşmanın karşısında diz çökmediler, sonrasında yokluğa, yoksulluğa yenilmediler. Fermana karşı, tek adama karşı milletin meclisini kurdular. İnsanımızı tebaa olmaktan çıkarıp eşit yurttaşlar yaptılar. Savaşın yıktığı, yokluğun kavurduğu ülkede fabrikalar kurdular. Yalnızca ayakta kalmayı değil, insanca ve onurlu bir yaşamı hepimize hediye ettiler. Cumhuriyet'i kuranları, bu ülkeyi kurtarıp bugünlere taşıyanları hatıraları önünde eğilerek minnetle anıyoruz" diye konuştu.

"KADIKÖY CUMHURİYET'İN KALESİDİR, MİLLETİN KALESİDİR"

Kadıköy'ün hiçbir siyasi partinin kalesi olmadığını vurgulayan Özel, "Kadıköy Cumhuriyet'in kalesidir, milletin kalesidir. Bu millet cumhuriyeti yokluk içinde kurdu. Varlık içinde yıkılmasına izin vermeyeceğiz. Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti! Yaşasın egemenliğin sahibi büyük Türk milleti, yaşasın Cumhuriyet! Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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