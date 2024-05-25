Kadıköy\'deki mücevher mağazasının şüphelisi 8 hırsızlık olayının daha faili çıktı

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Kadıköy'deki bir mücevher mağazasının vitrinindeki takıları çalan şüphelinin, 8 hırsızlık olayının daha faili olduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Suadiye Mahallesi'nde S.B'ye ait bir iş yerinin vitrinindeki 2,5 milyon lira değerindeki mücevherlerin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bir araçla iş yerine gelen 4 şüphelinin kepenkleri otomatik olarak açtıktan sonra taşla camları kırıp içeri girdiklerini ve hırsızlığı gerçekleştirip olay yerinden kaçtıklarını belirledi.

Çalışmaların devamında şüphelilerden birinin kimliğini tespit eden ekipler, 40 suç kaydı ve 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Hakan D'yi, iş yerinden çalınanlar olduğu değerlendirilen 903.63 gram altınla Esenyurt'ta yakaladı.

Zanlının ayrıca Avcılar, Eyüpsultan, Esenyurt ve Beylikdüzü ilçelerinde 4 kuyumcu hırsızlığı, Bahçelievler, Küçükçekmece ile Fatih ilçelerinde 3 araç hırsızlığı ve Bağcılar'da plaka hırsızlığının da firari şüphelisi olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

Ekiplerin, olaya karışan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.

Bu arada hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, iş yerinin kepengini otomatik olarak açan şüphelilerin, taşla camları kırarak içeri girmeleri, vitrindeki mücevherleri alıp meyve kasası tarzındaki kutulara koymaları yer aldı.