Kadıköy Plak Günleri Başlıyor

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(İSTANBUL)- Türkiye'nin geniş katılımlı analog müzik buluşmalarından Kadıköy Plak Günleri, 21 Eylül Cumartesi günü Kadıköy Kalamış Atatürk Parkı'nda başlıyor.

Kadıköy Belediyesi ve Şişli Belediyesi, "İki Yaka Plakla Birleşiyor" sloganıyla düzenledikleri Plak Günleri etkinliği ile İstanbul'un iki yakasında da müzikseverleri bir araya getirmeye devam ediyor. Şişli Belediyesi'nin düzenlediği Plak Festivali, 14-15 Eylül günlerinde gerçekleşti.

Kadıköy Belediyesi'nin bu yıl sekizincisini düzenlediği Kadıköy Plak Günleri ise 21-22 Eylül günlerinde Kadıköy Kalamış Atatürk Parkı'nda başlıyor. İki gün sürecek festivalde bu yıl İstanbul'un birçok noktasından plak dükkanı stantlarını açacak. Programın ilk günü, saat 11.00'de başlayacak. Programda ayrıca söyleşi ve Dj performansları yer alacak. 8'inci Kadıköy Plak Günleri'nde plak koleksiyoncuları ve müzikseverler, hem alışveriş yapma hem de keyifli sohbetler etme fırsatı bulacak.

Kadıköy Belediyesi Plak Günleri'nde iki önemli söyleşi

Kadıköy Plak Günleri'nde ayrıca 21 Eylül Cumartesi ve 22 Eylül Pazar günü söyleşi etkinliği de olacak.

21 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da, Gökhan Akçura'nın kılavuzluğunda "Plak Tarihinde Bir Yolculuk" başlıklı söyleşi gerçekleştirilecek. Söyleşinin moderatörlüğünü radyo programcısı Osmantan Erkır üstlenecek. Bu etkinlikte, plakların tarihçesi ve müzik dünyasındaki yeri üzerine kapsamlı bir sohbet yapılacak. 22 Eylül Pazar günü ise saat 15.00'te "Yerli ve Milli Bir Prog-Rock Hikayesi: Paralel" başlıklı etkinlik düzenlenecek. Bu söyleşinin moderatörlüğünü müzik yazarı Murat Beşer yapacak. Konuşmacılar arasında ise Paralel grubunun üyeleri Eril Tekeli, Sina Somay, Koray Diker ve Cihan Solak yer alacak. Bu oturumda, yerli prog-rock müziğinin öne çıkan örneklerinden biri olan Paralel grubunun hikayesi ve müzikal etkileri ele alınacak.

8'inci Kadıköy Plak Günleri'nin finalinde ise müzik tutkunlarını Türkiye'nin önde gelen deneysel müzik gruplarından biri olan BaBa ZuLa konseri bekliyor olacak. Konser, 22 Eylül Pazar akşamı saat 20.00'da Kalamış Atatürk Parkı'nda gerçekleşecek.