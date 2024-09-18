Kadıköy Plak Günleri Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kadıköy Plak Günleri Başlıyor

Türkiye'nin geniş katılımlı analog müzik buluşmalarından Kadıköy Plak Günleri, 21-22 Eylül 2023 tarihlerinde Kadıköy Kalamış Atatürk Parkı'nda gerçekleşecek. Etkinlikte çeşitli plak dükkanları, söyleşiler ve DJ performansları yer alacak. Finalde ise BaBa ZuLa konseri yapılacak.

18.09.2024 13:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL)- Türkiye'nin geniş katılımlı analog müzik buluşmalarından Kadıköy Plak Günleri, 21 Eylül Cumartesi günü Kadıköy Kalamış Atatürk Parkı'nda başlıyor.

Kadıköy Belediyesi ve Şişli Belediyesi, "İki Yaka Plakla Birleşiyor" sloganıyla düzenledikleri Plak Günleri etkinliği ile İstanbul'un iki yakasında da müzikseverleri bir araya getirmeye devam ediyor. Şişli Belediyesi'nin düzenlediği Plak Festivali, 14-15 Eylül günlerinde gerçekleşti.

Kadıköy Belediyesi'nin bu yıl sekizincisini düzenlediği Kadıköy Plak Günleri ise 21-22 Eylül günlerinde Kadıköy Kalamış Atatürk Parkı'nda başlıyor. İki gün sürecek festivalde bu yıl İstanbul'un birçok noktasından plak dükkanı stantlarını açacak. Programın ilk günü, saat 11.00'de başlayacak.  Programda ayrıca söyleşi ve Dj performansları yer alacak. 8'inci Kadıköy Plak Günleri'nde plak koleksiyoncuları ve müzikseverler, hem alışveriş yapma hem de keyifli sohbetler etme fırsatı bulacak.

Kadıköy Belediyesi Plak Günleri'nde iki önemli söyleşi

Kadıköy Plak Günleri'nde ayrıca 21 Eylül Cumartesi ve 22 Eylül Pazar günü söyleşi etkinliği de olacak.

21 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da, Gökhan Akçura'nın kılavuzluğunda "Plak Tarihinde Bir Yolculuk" başlıklı söyleşi gerçekleştirilecek. Söyleşinin moderatörlüğünü  radyo programcısı Osmantan Erkır üstlenecek. Bu etkinlikte, plakların tarihçesi ve müzik dünyasındaki yeri üzerine kapsamlı bir sohbet yapılacak. 22 Eylül Pazar günü ise saat 15.00'te "Yerli ve Milli Bir Prog-Rock Hikayesi: Paralel" başlıklı etkinlik düzenlenecek. Bu söyleşinin moderatörlüğünü müzik yazarı Murat Beşer yapacak. Konuşmacılar arasında ise Paralel grubunun üyeleri Eril Tekeli, Sina Somay, Koray Diker ve Cihan Solak yer alacak. Bu oturumda, yerli prog-rock müziğinin öne çıkan örneklerinden biri olan Paralel grubunun hikayesi ve müzikal etkileri ele alınacak.

8'inci Kadıköy Plak Günleri'nin finalinde ise müzik tutkunlarını Türkiye'nin önde gelen deneysel müzik gruplarından biri olan BaBa ZuLa konseri bekliyor olacak. Konser, 22 Eylül Pazar akşamı saat 20.00'da Kalamış Atatürk Parkı'nda gerçekleşecek.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Baba Zula, Kalamış, Türkiye, Kadıköy, Güncel, Eylül, Yaşam, Müzik, Zula, Baba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy Plak Günleri Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:09 Herkes yapılacak açıklamayı bekliyor İsrail’in ikinci siber saldırısında korkutan ’’Türkiye’’ detayı Herkes yapılacak açıklamayı bekliyor! İsrail'in ikinci siber saldırısında korkutan ''Türkiye'' detayı
20:05 İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı
19:29 Salim Güran’la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor Salim Güran'la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor
17:53 Narin neden katledildi Köyünde yapılan araştırma acı gerçeği gözler önüne serdi Narin neden katledildi? Köyünde yapılan araştırma acı gerçeği gözler önüne serdi
17:47 Torunları yaşındaki çocuklara cinsel istismarda bulundu Mide bulandıran olayda tutuklama Torunları yaşındaki çocuklara cinsel istismarda bulundu! Mide bulandıran olayda tutuklama
09:52 Bu ne cüret Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum Bu ne cüret! Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum
09:51 Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı
09:49 Instagram’a yaş sınırı geliyor Instagram'a yaş sınırı geliyor
09:40 Hindistan’da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı Hindistan'da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı
09:32 Icardi derbide oynayacak mı Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi Icardi derbide oynayacak mı? Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi
09:20 Erdoğan’ın başdanışmanından “Anayasa’nın 4’üncü maddesine karşıyız“ diyen Yapıcıoğlu’na yanıt Erdoğan'ın başdanışmanından "Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız" diyen Yapıcıoğlu'na yanıt
09:13 Geceye damga vuran anlar Ancelotti, Halil Umut Meler’in üzerine yürüdü Geceye damga vuran anlar! Ancelotti, Halil Umut Meler'in üzerine yürüdü
08:43 Batshuayi’den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri Batshuayi'den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri
08:29 Özel’in “mafya“ suçlamasına Soylu’dan yanıt: Sen önce ayağının, burnunun nasıl kırıldığını anlat Özel'in "mafya" suçlamasına Soylu'dan yanıt: Sen önce ayağının, burnunun nasıl kırıldığını anlat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 20:36:56. #1.11#
SON DAKİKA: Kadıköy Plak Günleri Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement