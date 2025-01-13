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Kadın Bilim İnsanları Sergisi Açıldı

Kadın Bilim İnsanları Sergisi Açıldı

Slovenya'nın Dışişleri Bakanı Fajon, ODTÜ'de kadın bilim insanlarını kutlayan sergiyi açtı.

13.01.2025 17:47
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Slovenya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Tanja Fajon, başkentte " Akdeniz'in Marie Curie'leri" sergisinin açılış törenine katıldı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki "Akdeniz'in Marie Curie'leri" sergisinin açılışı dolayısıyla Fajon'un yanı sıra ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, Slovenya'nın Ankara Büyükelçisi Gorazd Rencelj, yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda davetlinin katılımıyla tören düzenlendi.

Fajon, burada yaptığı konuşmada, Rektör Yozgatlıgil'e ve ODTÜ'ye teşekkür ederek, serginin açılışında bulunmaktan onur duyduğunu söyledi.

Serginin temasının Slovenya'nın dış politika önceliklerini ve prensiplerini yansıttığını dile getiren Fajon, ülkesinin, kadınların başarılarının tanınması, güçlendirilmesi ve eşitliğin geliştirilmesi için çalıştığını ifade etti.

Fajon, kadınların bilim alanındaki çalışmalarının önemine dikkati çekerek, "Unutmamalıyız ki insanlığın ilerlemesine yaptıkları dikkate değer katkılara rağmen kadınlar hala dünya genelindeki araştırmacıların yalnızca üçte birini temsil ediyor." dedi.

Bu sergide adı geçen kadın araştırmacı ve bilim insanlarının bazılarının çalışkanlığı ve değerli katkılarıyla bu sayıyı artıracağını belirten Fajon, ODTÜ'ye ev sahipliği ve bilimde cinsiyet eşitliğine ulaşmak adına gösterdiği kararlılık için teşekkür etti.

Fajon, şu anda Anadolu'nun ortasında yer alsalar da Slovenya ve Türkiye'nin Akdeniz ile birbirine bağlı olduğunu ifade ederek, "Slovenya, gururlu bir Akdeniz ülkesi. Yükseköğrenim ve araştırma alanında bazı önemli girişimlerde bulunuyoruz." diye konuştu.

Ülkesinin bu yıl 9 Akdeniz ülkesinin oluşturduğu platformun başkanlığını devralacağını belirten Fajon, bu platformun Avrupa Birliği'nin Akdeniz ülkeleri arasında daha yakın işbirliğini ve diyaloğu geliştirmeyi amaçladığını söyledi.

Fajon, kadın bilim insanları ve araştırmacıların hayatlarını ve başarılarını kutlamak için "Akdeniz'in Marie Curie'leri" sergi açılışını yapmaktan memnuniyet duyduğunu vurgulayarak, bu serginin, bilgi alanında işbirliğinin dönüştürücü gücünü ve dünyanın dört bir yanındaki kadınların kararlılığını hatırlatan bir etkinlik olmasını diledi.

Rektör Yozgatlıgil de çok anlamlı bir etkinlik için toplandıklarını belirterek, serginin daha önce dünyanın birçok yerinde açıldığını ifade etti.

Yozgatlıgil, bu sergiye ev sahipliği yapmaktan, bilim ve araştırma alanında kadınların görünürlüğünü artırma hedefine katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Serginin 24 Ocak'a kadar gezilebileceğini söyleyen Yozgatlıgil, bu serginin sadece kadın bilim insanlarına ve genç nesillere ilham vermediğini, bölgedeki bilimsel becerilerin gelişmesine de katkı sağladığını dile getirdi.

Yozgatlıgil, araştırmacıları destekleyen AB Marie Curie programının önemine dikkati çekerek, Dr. Sabina Cvecek, Burçak Çullu ve Dr. Süreyya Akyüz'e katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA

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