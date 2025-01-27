Kadın Cinayetlerine Takipsizlik Kararı - Son Dakika
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Kadın Cinayetlerine Takipsizlik Kararı

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Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in cinayetindeki takipsizlik, intihar eden katil nedeniyle alındı.

27.01.2025 20:24
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(İSTANBUL) - 4 Ekim'de Eyüpsultan'da katledilen Ayşenur Halil ve Edirnekapı surlarında katledilen İkbal Uzuner'le ilgili soruşturmada savcılık takipsizlik kararı verdi. Takipsizlik kararının katil Semih Çelik'in olaydan sonra intihar etmiş olması nedeniyle alındığı öğrenildi. Siyasi partiler, kadın dernekleri ve sivil toplum örgütleri tarafından Türkiye genelinde protesto edilen bu cinayetlerde, tek sorumlunun Semih Çelik olmadığı vurgulanırken, İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin kanunun yeterince etkin bir şekilde uygulanmamasına dikkat çekilmişti.

Üniversite öğrencileri Ayşenur Halil (19) 4 Ekim tarihinde Eyüpsultan semtinde ölü bulunmuş, İkbal Uzuner (19) de tarihi Edirnekapı surlarında katledilmişti. İkbal Uzuner'i surlarda katlettikten sonra intihar eden Semih Çelik'in Ayşenur Halil'i de daha önce öldürdüğü ortaya çıkmıştı.

Olay protestolara yol açmıştı. Katliamın yaşandığı Edirnekapı surları önünde buluşan gençler ve kadınlar, kadın cinayetlerini ve bu tür cinayetlere, şiddete karşı iktidarın tutumunu protesto etmişti. İktidarı, İstanbul Sözleşmesi'ni, 6284 sayılı yasayı uygulamaya çağıran gençler, kadınların sistematik bir şekilde şiddet karşısında çaresiz bırakıldığını, cezasızlığın şiddet salgınını büyüttüğüne dikkat çekilmişti. Edirnekapı surları önünde başlayan protestolar diğer kentlere de yayılmıştı.

Semih Çelik'in kentin orta yerinde böylesine bir katliamı nasıl işlediği, nasıl bu hale geldiği sorgulanırken, savcılık olayla ilgili takipsizlik kararı verdi. Takipsizlik kararının katil Semih Çelik'in olaydan sonra intihar etmiş olması nedeniyle alındığı öğrenildi.

Kaynak: ANKA

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