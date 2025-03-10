Kadın Muhtarlar Derneği'nden Güçlü Kadın Vurgusu

(ANKARA)- Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği, 4. Olağan Genel Kurulu'nu büyük bir katılımla gerçekleştirdi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen kadın muhtarlar, "güçlü kadın, güçlü gelecek, güçlü Türkiye" mesajı verdi.

Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği 4. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Dernek Başkanı Serpil Erenoğlu, Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, kadın muhtarların görevleri sırasında karşılaştıkları zorluklara dikkat çekti. Erenoğlu, muhtarların izin hakkı, doğum izni ve ücret kesintisi gibi konularda düzenlemeler yapılması gerektiğini vurguladı. Erenoğlu ayrıca, tebligatlarla ilgili sorumlulukların yeniden değerlendirilmesi ve muhtarların idari yüklerinin daha etkin yönetilmesi için iyileştirmeler talep etti.

Son yerel seçimlerde kadın muhtar sayısındaki artışın umut verici olduğuna dikkat çekilen Genel Kurulda "güçlü kadın, güçlü gelecek, güçlü Türkiye" mesajı verildi. Kadın muhtarlar, mahallelerde daha etkin ve kapsayıcı bir yönetim anlayışının yaygınlaşması için ortak mücadele vurgusu yaptı.

Genel Kurul için Ankara'da bulunan kadın muhtarlar Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Şeref Defteri'ni imzalayan Dernek Başkanı Erenoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınlara verdiği seçme ve seçilme hakkının önemini vurgulayarak, Atatürk'e şükranlarını sundu.

Ziyaretin ardından Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in ev sahipliğinde, Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri'nde iftar daveti düzenlendi. Dernek Başkanı Serpil Erenoğlu, Başkan Güner'e ev sahipliği için teşekkür etti. Erenoğlu, birlik ve beraberlik içinde çalışmanın önemine vurgu yaparak, kadın muhtarların dayanışmasını sürdüreceğini belirtti.