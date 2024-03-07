Kadın Otomotiv Tamir Ustaları: Avantajlar ve Zorluklar

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HABER: ZEYNEP BOZUKLU KAMERA: ONUR BİNGÖL

Kurumsal bir firmada oto tamir ustası olarak çalışan Zeynep Özkan ve Pelin Evren, Anka Haber Ajansı'na; Türkiye'de kadın otomotiv tamir ustası olmanın avantajları ve zorluklarını anlattı. Özkan, "Bir insanın mesleği yaparken kadın veya erkek olması önemli değil. Önemli olan bilgi, beceri ve bunları ne kadar kullanıp ne kadar kendini geliştirdiği. Bu durumda cinsiyetin etkisinin olmadığını düşünüyorum" diye konuştu.

Zeynep Özkan ve Pelin Evren, kadınların her meslekte olması gerektiğine dikkati çekti. Evren, "Kadınlar otomotiv sektöründe her yerde. Kuaförde de, tamirde de varlar. Biz kadın olduğumuz için erkeklerden daha detaycıyız. Elimizdeki işi de eksiksiz ve özenle çıkarttığımızı düşünüyorum. Tüm kadınların yolu açık olsun. Başarılı bir yol bizi bekliyor. Yapabiliriz, güçlüyüz" dedi.

"EKSİLERİ ARTIYA ÇEVİRMEYİ ÖĞRENDİM"

Uzun yıllardır otomobil tamirciliği yapan Zeynep Özkan, şöyle konuştu:

"Halk dilinde araba tamircisiyim. Kurumsal bir firmada tekniker olarak çalışıyorum. Ayrıca motor sporlarında 17-18 yıl hakemlik yaptım. Sanayide alaylı olarak işe başladım. Sonrasında Avrupa'da ve dünyada geçerliliği olan mesleki eğitim sertifikaları aldım. Şimdi de kurumsal bir firmada tekniker olarak devam ediyorum.

Hayatın her aşamasında hangi meslek olursa olsun mutlaka karşımıza çakıl taşları çıkacak. Önemli olan bu durumdan bir çıkarım yapıp, o çakıl taşını cebimize koyup devam edebilmek. Eksileri artıya çevirmeyi öğrendim.

Bir insanın mesleği yaparken kadın veya erkek olması önemli değil. Önemli olan bilgi, beceri ve bunları ne kadar kullanıp ne kadar kendini geliştirdiğin. Bu durumda cinsiyetin etkisinin olmadığını düşünüyorum."

"İŞİMİ SEVEREK YAPIYORUM"

22 yaşındaki tamir ustası Pelin Evren ise şunları söyledi:

"Kurumsal bir otomotiv firmasında çalışıyorum. İki senedir bu meslekteyim. Daha öncesinde bir üniversitenin otomotiv bölümünden mezun oldum. Bölümü birincilikle bitirdim. Staj sonrası işe alımım oldu. Kadroya geçtim, usta pozisyonunda çalışıyorum.

İşimi severek yapıyorum. Aslında hiç aklımda yoktu. Meslek olarak yapabileceğimi düşünmemiştim. Ama iyi ki yapmışım, iyi ki bu bölümü seçmişim.

"'EVET GERÇEKTEN BİR KADIN DA YAPABİLİYORMUŞ' DEDİRTTİM"

Bazı zorluklar yaşadım. İşe giriş dönemimde ilk kadın ben olduğum için biraz önyargı vardı. Nasıl olacak, nasıl yapacak diye. Ama sonrasında insanların bu fikirlerini ben aştım, ben yıktım. Çalışma performansım ile alakalı 'evet gerçekten bir kadın da yapabiliyormuş' dedirttim.

"YAPABİLİRİZ, GÜÇLÜYÜZ"

Kadınlar otomotiv sektöründe her yerde, kuaförde de, tamirde de varlar. Biz kadın olduğumuz için erkeklerden daha detaycıyız. Elimizdeki işi de eksiksiz ve özenle çıkarttığımızı düşünüyorum. Tüm kadınların yolu açık olsun. Başarılı bir yol bizi bekliyor. Yapabiliriz, güçlüyüz".