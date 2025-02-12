Kadın Sürücü Bisikletliye Çarptı, Yargılanıyor - Son Dakika
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Kadın Sürücü Bisikletliye Çarptı, Yargılanıyor

Bolu'da ev hapsindeki kadın, oğluyla kavga ettiği iddiasıyla bisikletliye çarptı. Duruşma ertelendi.

12.02.2025 13:19
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Bolu'nun Gerede ilçesinde oğluyla kavga ettiği iddiasıyla otomobiliyle çarptığı bisikletliyi yaralayan kadının yargılanmasına devam edildi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, ev hapsinde bulunan sanık Gülcan M.U. ve tarafların avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, mağdur çocuk S.E.Y. hakkında Adli Tıp Kurumundan istenen raporun gelmediğini belirtti.

Duruşmada söz alan sanık avukatı, müvekkilinin psikolojinin bozulduğunu ifade ederek, ev hapsinin kaldırılmasını talep etti.

Sanığın ev hapsinin devamına karar veren mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi ve Adli Tıp Kurumu raporunun beklenmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Kitirler Mahallesi'nde 10 Ağustos 2024'te kadın sürücü Gülcan M.U, Belkıs Sabancı Sokak'ta oğluyla kavga ettiği iddiasıyla 12 yaşındaki bisikletli S.E.Y'ye otomobiliyle çarpmış, çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk aracın altında kalmıştı.

Sağlık ekiplerince Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun vücudunda kırıklar oluştuğu tespit edilmişti.

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Gülcan M.U'ya, mahkeme tarafından ev hapsi cezası verilmişti. İtiraz üzerine yeniden mahkemeye çıkarılan kadın tutuklanmış, ardından yeniden ev hapsiyle cezalandırılmıştı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Gülcan M.U'nun "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: AA

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