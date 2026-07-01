Kadın Sürücü Karpuzları Ezdikten Sonra Kaçtı - Son Dakika
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Kadın Sürücü Karpuzları Ezdikten Sonra Kaçtı

Kadın Sürücü Karpuzları Ezdikten Sonra Kaçtı
01.07.2026 13:14
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Aydın'da yol tartışması sonrası kadın sürücü, pazarcının karpuzlarını ezerek uzaklaştı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde bir sürücü, çıkan yol tartışmasının ardından sinirlenip, pazarcının sergideki karpuzlarını otomobiliyle ezdi. O anlar, cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Zafer Mahallesi 106 Sokak'ta meydana geldi. Otomobiliyle ilerleyen kadın sürücü, sokağın başında semt pazarı ile karşılaştı. Aracıyla geri manevra yapamayan sürücü ile karpuz sergisi bulunan pazarcı arasında yol verme tartışması çıktı. Bunun üzerine sinirlenen otomobil sürücüsü, sergideki karpuzları ezip, hızla uzaklaştı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Salı günü araç girişlerinin yasak olduğu pazar alanındaki ürünleri telef olan pazarcı esnafı, zarar nedeniyle otomobil sürücüsü hakkında polise şikayette bulundu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Ekonomi, Olaylar, Güncel, Aydın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadın Sürücü Karpuzları Ezdikten Sonra Kaçtı - Son Dakika

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