Kadın TIR Şoförü Begüm Önder'in Hikayesi - Son Dakika
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Kadın TIR Şoförü Begüm Önder'in Hikayesi

Kadın TIR Şoförü Begüm Önder\'in Hikayesi
12.06.2026 10:11
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Devlet memurluğunu bırakarak TIR şoförü olan Begüm Önder, kadınların bu mesleği rahatça yapabileceğini söyledi.

ANTALYA'da 9 yıl devlet memuru olarak çalıştıktan sonra istifa ederek TIR şoförü olan Begüm Önder (31), son 2,5 yıldır Avrupa'da yük taşımacılığı yapıyor. Kadınların da bu mesleği rahatlıkla yapabileceğini belirten Önder, "Mutsuz olduğum bir işte yıllarca çalışmak istemedim. Denemeseydim pişman olurdum" dedi.

Antalya'da 9 yıl devlet memuru olarak çalıştıktan sonra görevinden ayrılan Begüm Önder, TIR şoförü oldu. Son 2,5 yıldır Avrupa'da yük taşımacılığı yapan Önder, işin en zor yanının evden ve sevdiklerinden uzak kalmak olduğunu söyledi. Masa başı çalışmanın kendisine göre olmadığını belirten Begüm Önder hem gezip hem de para kazanabileceği bir iş yapmak istediğini, bu nedenle memuriyetten istifa ederek TIR şoförlüğüne başladığını anlattı.

'BAZEN 1 GÜNDE ÜÇ ÜLKEYE GEÇTİĞİM OLUYOR'

Önder, önce yurt içinde çalıştığını, daha sonra yurt dışı seferlerine çıktığını kaydetti. Yaklaşık 2,5 yıldır Avrupa'da çalıştığını ifade eden Önder, "Genellikle Lüksemburg, Belçika, Hollanda, Almanya ve Fransa arasında sefer yapıyorum. Bazen gün içerisinde üç ülkeye geçtiğim oluyor. Her gün başka bir yerde uyanmak, farklı kültürler görmek ve yeni insanlar tanımak işin en güzel taraflarından biri" dedi. Mesleğin zaman zaman yorucu olduğunu belirten Önder, "Mental olarak evi özlediğim zamanlar oluyor. Fiziksel olarak da yorulduğum oluyor ancak büyük araç kullanmak bana keyif veriyor. Son seferimde 7 ay yurt dışında kaldım. Daha sonra uçakla Türkiye'ye geldim" diye konuştu.

'ASIL ZORLUK EVDEN UZAK KALMAK'

Brandalı dorsede çalıştığını, bazı işlerde fiziksel olarak zorlandığını anlatan Önder, "Bir erkek sürücünün yarım saatte yaptığı işi ben 1 saatte yapıyorum ama sonunda yapıyorum. Bu işin en kolay kısmı aracı sürmek. En zor kısmı ise psikolojik olarak evden ve aileden uzak kalmak" dedi. Kadınların da TIR şoförlüğünü yapabileceğini söyleyen Önder, "Bu işi yapmak isteyen herkese tavsiye ediyorum. İsteyen herkes yapabilir. Teknik açıdan aşılmayacak bir tarafı yok. Diğer sürücülerden de destek görüyoruz" diye konuştu.

'GÜVENLİ BİR İŞİ BIRAKMAK ELBETTE RİSKTİ'

Kararı nedeniyle çevresinden eleştiriler aldığını belirten Önder, "Annem ve ağabeyim bana hep destek oldu. Ancak birçok kişi memuriyeti bırakmama şaşırdı. Güvenceli bir işi bırakmak elbette riskti ancak mutsuz olduğum bir yerde yıllarca çalışmak istemedim. Denemeseydim pişman olurdum. 'Keşke' demek yerine denemeyi tercih ettim" dedi. Avrupa'da zaman zaman güvenlik sorunlarıyla da karşılaştıklarını anlatan Önder, özellikle Fransa ve İspanya'nın bazı bölgelerinde mazot hırsızlığının yaygın olduğunu, bu nedenle güvenli park alanlarını tercih ederek çeşitli önlemler aldıklarını söyledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kadın TIR Şoförü Begüm Önder'in Hikayesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Fevziye Tanıbalı Fevziye Tanıbalı:
    hep böyle kahramanlık hikayeleri yazıyorlar ya herkes tır şoförü değil olabiliyor böyle cesaret gösteremez 0 0 Yanıtla
  • Emel Yesil Emel Yesil:
    iyi bir örnek olmuş tabii ki kadınlar da her mesleği yapabilir ama yinede güvenlik konusunda biraz endişe verici 0 0 Yanıtla
  • Tuğba Google Tuğba Google:
    vay be bu kadın cidden cesur yani memuriyeti bırakıp tır şoförü olmak o kadar da kolay değil ama işte yapıyo işini güzel yapıyo herhalde çok para da kazanıyo galiba europada gezmek vs hoş olur ama ben yapamam böyle bir şey 0 0 Yanıtla
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