Kadın Voleybol Takımı, Gençlerle Buluşarak Spora Teşvik Ediyor

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(ANKARA) - Keçiören Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, Keçiören Belediyesi Eğitim Merkezi ile Gül Kreş Adası'nı ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.

Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Keçiören Belediyesi Sigorta Shop Kadın Voleybol Takımı, gençleri spora teşvik etmek amacıyla öğrencilerle buluştu. İlk olarak Keçiören Belediyesi Eğitim Merkezi öğrencileriyle bir araya gelen sporcular, gençlere başarılı olmanın sırrını aktardı.

Spor alanında kariyer yapmak isteyen öğrencilere kendi deneyimlerini anlatan Takım Kaptanı Derya Çayırgan, "İyi bir sporcu olmak için sporu sevmek ve yetenek çok önemli etkenler. Voleybolu seviyorsanız bu sporda başarılı olmak için sürekli çalışmalısınız" dedi.

Voleybolcular, gençleri hafta sonu oynanacak maça davet ettikten sonra kurs merkezinden ayrıldı.

Sporcuların bir sonraki durağı ise Keçiören Belediyesi Gül Kreş Adası oldu. Meraklı gözlerle sporcuları izleyen minikler, kendi elleriyle hazırladıkları madalyaları voleybolculara verdi. Kreş öğrencileri, sporcularla müzik eşliğinde dans edip keyifli zaman geçirdi.

Ziyaretlerde gençlerin spora ilgisini artırmak için kendi tecrübelerini ve başarı hikayelerini anlatan voleybolcular, öğrencilere yol gösterici tavsiyelerde bulundu.