Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Gününde Polis ve Eylemciler Arasında Gerginlik - Son Dakika
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Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Gününde Polis ve Eylemciler Arasında Gerginlik

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Gününde Polis ve Eylemciler Arasında Gerginlik

İstanbul'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında yapılan yürüyüşte polis, eylemcilere izin vermedi. Göstericilerin polise biber gazı sıkarak karşılık vermesiyle olaylar gerginleşti. Birçok eylemci gözaltına alındı.

25.11.2024 23:29  Güncelleme: 23:41
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Eylemcilerin polise biber gazı sıktığı anlar kamerada

Doğan Can CESUR/ -KADINA Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele gününde, Beyoğlu Tünel'den Galatasaray Meydanı'na yürümek isteyen kadınlara polis izin vermedi. Çok sayıda gösterici gözaltına alınırken eylemcilerin polise biber gazı sıktığı anlar kameralara yansıdı.

İstanbul Valiliği'nin 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü' etkinlikleri kapsamında İstanbul'da alınan güvenlik önlemleri nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi polis ekipleri tarafından bariyerlerle çevrilerek kapatıldı. Bu kapsamda saat 18.30 sıralarında Galata Kulesi'nden Taksim Tünel Meydanına çıkmak isteyen grubu durduran polis, uyarıları dikkate almayarak yürüyüşe devam etmek isteyen grubu gözaltına aldı.

POLİSE BİBER GAZİ SIKTILAR

Çevik Kuvvet polisi Karaköy'de toplanarak Taksim'e yürümek isteyen bir başka gruba izin vermedi. Polis tarafından etrafı çevrilen gruptaki bazı eylemciler polise biber gazı sıkarak boya fırlattı. O anlar kameralara yansırken göstericiler polis tarafından gözaltına alındı. Bu grubun ardından Karaköy Meydanı'nda toplanan bir diğer grupta polis tarafından yapılan uyarıları sonucu dağıtıldı. Gözaltına alınan çok sayıda kişi polis midibüsleriyle emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA

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