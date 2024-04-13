Kadından muhtar olmaz' dediler ama o yılmadı Kura çekimi ile muhtarlığı kazanan kadın muhtar hizmet için kolları sıvadı - Son Dakika
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Kadından muhtar olmaz' dediler ama o yılmadı Kura çekimi ile muhtarlığı kazanan kadın muhtar hizmet için kolları sıvadı

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Malatya'nın Kale ilçesinde yaşayan Hediye Ceylan, 'Kadından muhtar olmaz' uyarılarına rağmen girdiği muhtarlık seçiminde rakibi ile aynı oyda kalınca kura çekimi ile seçimi kazanan taraf oldu. Hizmet için kolları sıvayan Hediye Ceylan, şimdi bir kadın olarak daha iyi hizmet yapmak için çalışacağını söylüyor.

13.04.2024 13:38
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'Kadından muhtar olmaz' dediler ama o yılmadı

Kura çekimi ile muhtarlığı kazanan kadın muhtar hizmet için kolları sıvadı

MALATYA - Malatya'nın Kale ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Hediye Ceylan, 'Kadından muhtar olmaz' uyarılarına rağmen girdiği muhtarlık seçiminde rakibi ile aynı oyda kalınca kura çekimi ile seçimi kazanan taraf oldu. Hizmet için kolları sıvayan Hediye Ceylan, şimdi bir kadın olarak daha iyi hizmet yapmak için çalışacağını söylüyor.

Malatya'nın Kale ilçesine bağlı Sarıot Mahallesi'nde yaşayan Hediye Ceylan, 5 yıl önce girdiği muhtarlık seçimini kaybedince yılmadı. Hediye Ceylan, 31 Mart'ta yapılan son yerel yönetimler seçimlerinde yeniden mahallesi için muhtarlığa adaylığını açıkladı. Bu süreçte özellikle akrabaları tarafından 'Kadından muhtar olmaz' denilerek dışlanan Hediye Ceylan, tüm bu olumsuz eleştirilere rağmen hayalinden vazgeçmedi ve seçimlerde yarışarak eski muhtar ile aynı oyu aldı.

Kura çekimi ile muhtarlığı kazanan kadın muhtar hizmet için kolları sıvadı

Her iki adayın da 39 oyda kalması sonucu ilçe seçim kurulunda gerçekleştirilen kura çekimi ile Hediye Ceylan'ın muhtarlık hayali gerçek oldu. İlk kez Sarıot Mahallesi'nde bir kadın muhtar olarak göreve başlayan Ceylan'ın tek hedefi ise kadınların da en iyi şekilde muhtarlık görevini yapacağını tüm mahalleye göstermek.

Muhtarlığa aday olduğu süreçte babasının bu fikre sıcak bakmadığını söyleyen Ceylan, "Başta babam olmak üzere akrabalarım 'kadından muhtar olmaz' diye istemediler. Buna rağmen seçimlere girdim ve kazandım. 6 ay öncesinden başladım seçim çalışmasına. Tek tek evleri gezip oy istedim. Kimisi 'vermeyeceğiz' dedi kimisi olumlu baktı. Kadınlar genelde destek verdi ama birçok kişi 'Kadından muhtar olmaz, otur yerinde' diyerek bu işin erkek işi olduğunu söyledi. Ama ben yılmadım kazandım" diye konuştu.

Bu dönemde köyün yol sorunu başta olmak üzere bazı eksikliklerini de çözmek için mücadele edeceğini belirten Hediye Ceylan, kura sonucu kazandığı muhtarlık yarışındaki rakibi olan eski muhtarın ise halasının oğlu olduğunu söyledi. Kazandıktan sonra kardeşlerinin desteğini sürdürdüğünü de söyleyen Ceylan, babasının ise halen muhtarlığına sıcak bakmadığını da sözlerine ekledi.

Kadından muhtar olmaz\' dediler ama o yılmadı Kura çekimi ile muhtarlığı kazanan kadın muhtar hizmet için kolları sıvadı
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kadın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadından muhtar olmaz' dediler ama o yılmadı Kura çekimi ile muhtarlığı kazanan kadın muhtar hizmet için kolları sıvadı - Son Dakika

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