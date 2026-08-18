Kadını 5. Kattan Atan Şüpheli Tutuklandı

Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde, otel odasında tartıştığı kadını 5. kattan atarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Mevlana Mahallesi'nde otelde konaklayan S.G'yi dün çıkan kavgada 5. kattaki odanın penceresinden attığı iddiasıyla gözaltına alınan N.C.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan olayın ardından sosyal medyada video paylaşan zanlı N.C.Ş. cinayeti itiraf etti. N.C.Ş. paylaşımında, "Kardeşlerim, ağabeylerim, canlarım, hakkınızı helal edin. Bana yapılanı unutmadım. Onu camdan attım. Sonucum cezaevi, ben de biliyorum. Hakkınız helal edin, benden yana helal olsun." ifadelerini kullandı.

Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi'ndeki 14 katlı bir otelde konaklayan N.C.Ş. (30) ile S.G. (28) arasında dün çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.C.Ş'nin, S.G'yi 5. kattaki odanın penceresinden attığı iddia edilmişti.

Kadın olay yerinde hayatını kaybetmiş, şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.