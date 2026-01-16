Karabağlar Belediye Başkanı Kınay: "Kadınlar Değişimin En Güçlü Taşıyıcısıdır"

(İZMİR) - İzmir İş Kadınları Derneği'nin (İZİKAD) konuğu olan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, yaşanan ekonomik krizlerin yükünü en çok kadınlar, çocuklar ve gençlerin taşıdığını belirterek, "Ancak bu karanlıktan çıkacak gücü de yine kadınlar yaratıyor. Kadınlar yalnızca krizin mağduru değil, değişimin en güçlü taşıyıcısıdır" dedi.

İZİKAD'ın 2026 yılı ilk üye buluşması Mövenpick Otel'de gerçekleştirildi. İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Özden Erten'in açılış konuşmasının ardından, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ve Siyaset Bilimci Prof. Dr. Gülgün Tosun katılımcılara seslendi.

Başkan Kınay konuşmasında, dünyada ve Türkiye'de yaşanan siyasal, ekonomik ve toplumsal dönüşümlere dikkati çekti. Dünyada artan savaşlar, eşitsizlikler ve ekonomik adaletsizliklerin toplumun dezavantajlı kesimlerini daha çok zorladığını ifade eden Kınay, "Zengin ya da yoksul, eğitimli ya da eğitimsiz olmamız fark etmiyor. Bugün hepimiz bu adaletsizlikte ve mutsuzlukta eşitlenmiş durumdayız. Ancak bu karanlıktan çıkacak gücü de yine kadınlar yaratıyor. Kadınlar yalnızca krizin mağduru değil, değişimin en güçlü taşıyıcısıdır" dedi.

Siyasetin partilerden ibaret olmadığını vurgulayan Kınay, "Hayatın kendisi siyasettir. Evde, işte, mahallede kurduğumuz her ilişki siyasetin bir parçasıdır. Bu yüzden sorumluluk almaktan kaçamayız" ifadelerini kullandı. Umutsuzluk ve çaresizlik duygusunun topluma bilinçli olarak aşılandığını dile getiren Kınay, "Hiçbir şey değişmez algısı en büyük tehlikedir" diye konuştu.

Karabağlar'da kadın temsiliyeti güçleniyor

Karabağlar Belediyesi'nde kadın temsiliyetinin güçlü bir noktaya ulaştığını belirten Başkan Kınay, 6 başkan yardımcısının 4'ünün kadın olduğunu, kadın yöneticilerin akademik ve mesleki birikimleriyle kente değer kattığını söyledi. Belediyede yüzlerce kadın çalışanın görev yaptığını aktaran Kınay, ilçedeki kadın muhtar sayısındaki artışın da dayanışma kültürünü güçlendirdiğini ifade etti.

Kadın emeği ve istihdama güçlü destek

Kadın emeğini güçlendirmeye yönelik projelere de değinen Başkan Kınay, kadın emeği pazarlarının 30 tezgahtan 300 tezgaha çıkarıldığını açıkladı. Belediye şirketinin işlettiği yeşil istasyon niteliğindeki Üçyol'daki akaryakıt istasyonunda ağırlıklı olarak kadınların çalıştığını aktaran Kınay, göreve geldikleri ilk dönemde açılan Bölgesel İstihdam Ofisi sayesinde 940'ı kadın yaklaşık 1700 kişinin iş sahibi olduğuna dikkati çekti.

Kınay ayrıca Kavacık Köyü'nde yürütülen çalışmalarla Coğrafi İşaretli Kavacık üzümü üzerinden yerel üretimi destekleyen projeler hakkında da bilgi verdi.

Sosyal yardımlarda şeffaflık

Konuşmasında sosyal yardımlara da değinen Kınay, Karabağlar'da yardımların veri temelli, şeffaf ve titizlikle yürütüldüğünü belirtti. "Sosyal yardım bir lütuf değil, haktır" diyen Kınay, mükerrer ve hatalı yardımların önüne geçtiklerini, desteklerin gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını bildirdi.

"Hayal satmıyoruz, ortak bir gelecek hayali kuruyoruz"

Siyasetin hayal satmak değil, ortak bir gelecek hayali kurmak olduğunu vurgulayan Başkan Kınay, "Biz Karabağlar'ı sağlıklı, güvenli, yeşil ve adil bir yaşam alanı haline getirmek için çalışıyoruz. Burada yazdığımız hikaye, aslında Türkiye'nin hikayesidir. Bu hikayeyi birlikte yazacağız. Eksiklerimiz olabilir ama cesaretimiz var. Özellikle kadınlara sesleniyorum: Nerede olursanız olun, bu mücadelenin bir parçası olun" dedi.

Erten: "Kadın dayanışmasını büyütmeye devam edeceğiz"

İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Özden Erten de konuşmasında derneğe katılan her bir iş kadınının İZİKAD'a güç kattığını vurguladı. 2025 yılında hayata geçirilen projeleri bir sunumla paylaşan Erten, toplumsal cinsiyet eşitliği ve karar alma mekanizmalarında kadın temsilinin arttırılmasına yönelik çalışmaların 2026 yılında da öncelikli başlıklar arasında yer alacağını söyledi.

Siyaset uzmanı Prof. Gülgün Tosun da katılımcılara 2025 yılı jeopolitik panoraması ve küresel ölçekte dönüşen siyaset anlayışına dair kapsamlı bir değerlendirme sundu.

Toplantının sonunda İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Özden Erten, katılımlarından dolayı Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay'a plaket takdim etti. Başkan Kınay da yeni üyelere rozetlerini taktı.