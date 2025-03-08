Kadınlar Sutopu Takımından Anlamlı Etkinlik - Son Dakika
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Kadınlar Sutopu Takımından Anlamlı Etkinlik

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Sutopu Takımı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gösteri maçı düzenleyerek ilham verici bir etkinlik gerçekleştirdi. A takım sporcuları, altyapı sporcularıyla bir araya gelerek minik sporculara destek oldu.

08.03.2025 13:36
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(İZMİR) - Kadınlar sutopu branşının Avrupa şampiyonu unvanlı ekibi İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün sporcuları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle anlamlı bir etkinliğe imza attı. Şampiyon takımın sporcuları kendilerinden ilham alan altyapı sporcularıyla gösteri maçında karşılaştı. Etkinliğe katılan sporculara Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bir kadın tüm dünyayı değiştirebilir" sözünün yer aldığı bileklikler hediye edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün Challenger Cup şampiyonu Kadın Sutopu Takımı sporcuları, Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında gösteri maçı yaptı. Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda yer alan Havuz İzmir'de ilham veren bir spor müsabakası düzenlendi. Challenger Cup finalinde Galatasaray Zena'yı yenerek ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Sutopu A Takımı sporcuları, U16 ve U14 takımları ile birlikte gösteri maçı yaptı.

İlk kez altyapı ve A takım sporcularının birlikte yer aldığı gösteri maçında, minik sporcuların heyecanı havuza yansırken, aileler de tribünden destek verdi. Etkinlik sonunda, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan, Zübeyde Hanım'ın fotoğrafı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bir kadın tüm dünyayı değiştirebilir" sözünün yer aldığı bileklikler sporculara hediye edildi.

Kaynak: ANKA

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