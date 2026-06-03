Kadınlara Yönelik Şiddete Farkındalık Çalışması - Son Dakika
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Kadınlara Yönelik Şiddete Farkındalık Çalışması

Kadınlara Yönelik Şiddete Farkındalık Çalışması
03.06.2026 11:10
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Firuzköy Muhtarı, kadınlar için el işaretiyle yardım çağrısına dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenledi.

AVCILAR'da Firuzköy Mahallesi Muhtarı Canan Karaköse, ilçedeki 4 kadın muhtarın da desteği ile kadınlara yönelik şiddet veya tehlike anında sessizce yardım istemek için elin 4 parmağı ile yapılan 'Yardım isteme işareti' için farkındalık çalışması başlattı. Karaköse "Tokat'ta bir canımızın yardım çığlığını fark edemediğimiz için canımız yanıyor. Hiçbir kadına, hiçbir canlıya, hiçbir bireye şiddeti biz hak görmüyoruz. Biz kadınlar olarak da bunun hep farkındayız. Farkına varıyoruz ama sesimizi kimseye duyuramıyoruz" dedi.

Tokat'ta 29 Mayıs 2025 tarihinde Mustafa Koç tarafından dövülerek öldürüldüğü iddia edilen Hatice Yalman'ın, olaydan yaklaşık 2 saat önce birlikte girdikleri markette kasiyere uluslararası literatürde yardım çağrısı olarak kabul edilen işareti yaptığı ortaya çıkmıştı. Market çalışanlarının bu işareti bilmedikleri için müdahale edememesinden etkilenen Firuzköy Mahalle Muhtarı Canan Karaköse ile ilçedeki 4 muhtar, sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileriyle bir araya gelerek farkındalık çalışması başlattı. Çalışma kapsamında, kadınların şiddet veya tehlike anında sessizce yardım isteyebilmek için kullandığı, elin dört parmağıyla yapılan 'yardım isteme işareti' tanıtıldı. Hayatını kaybeden kadınlar için yapılan 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda işaretin anlamı ve kullanım şekli anlatıldı. Etkinliğe katılan kadınlar ise hazırladıkları pankartlarla sloganlar atarak seslerini duyurmaya çalıştı. Programda konuşan Firuzköy Muhtarı Canan Karaköse, "Bir işaret hayat kurtarabilir. Sessiz kalan değil, sesi duyan olalım. Şiddete ve zor durumda kalan bireylerin sessiz yardım çağrısına dikkat çekmek için bir araya geldik" dedi.

'CANIMIZ YANIYOR'

Farkındalık oluşturmak, destek olmak ve dayanışmayı büyütmenin herkesin sorumluluğunda olduğunu belirten Karaköse "Bu sorumluluğu burada birlikte ele alacağız. Farkındalığı birlikte ön plana çıkaracağız. Bu aslında dünya genelinde kullanılan bir işaret. Fakat bizler farkında değiliz; olamadık, olamıyoruz. Birçok canımızı da maalesef kaybetmiş bulunuyoruz. Tokat'ta bir canımızın yardım çığlığını fark edemediğimiz için canımız yanıyor. Hiçbir kadına, hiçbir canlıya, hiçbir bireye şiddeti biz hak görmüyoruz. Biz kadınlar olarak da bunun hep farkındayız. Farkına varıyoruz ama sesimizi kimseye duyuramıyoruz. Erkek egemen bir toplumda yaşıyoruz. Ama artık diyoruz ki bizim sesimizi duyun. Sesimizi duyurmak için de bize destek olur" dedi.

'BU FARKINDALIK ERKEKLER İÇİN DE OLMALI'

Avcılar Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Selin Taşdemir de, "Bu farkındalık sadece kadınlar için değil erkekler için de olmalı. Çünkü sokakta bu çağrıyı yapan bir kadınla karşılaştıklarında işte asıl o zaman destek olmaya ihtiyaçları var o kadınların. İşte o zaman ellerinden tutulmaya ihtiyaç var" diye konuştu. Program katılımcıların yardım isteme işaretini hep birlikte yapmasıyla son buldu.

Kaynak: DHA

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