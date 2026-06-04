Bakan Göktaş: Kadınların güçlenmesi ortak inancımızın göstergesi - Son Dakika
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Bakan Göktaş: Kadınların güçlenmesi ortak inancımızın göstergesi

Bakan Göktaş: Kadınların güçlenmesi ortak inancımızın göstergesi
04.06.2026 22:27
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da düzenlenen Küresel Kadın Zirvesi'nde, kadınların ekonomik, sosyal ve siyasal hayatta güçlenmesinin sürdürülebilir kalkınma için önemli olduğunu vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bu akşam aynı masa etrafında bir araya gelmemiz, kadınların ekonomik, sosyal ve siyasal hayatta daha güçlü şekilde yer almasına dair ortak inancımızın somut bir göstergesidir." dedi.

Bakan Göktaş, Beşiktaş'taki Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenen "Geleceğe İlham Veren Kadınlar-Küresel İşbirliği Akşam Yemeği" programında yaptığı konuşmada, Küresel Kadın Zirvesi'nin gala yemeğinde katılımcıları İstanbul'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

İstanbul'un, yüzyıllardır kıtalar arasında köprü kuran bir şehir olduğunu, programın yapıldığı Esma Sultan Yalısı'nın da söz konusu mirasın bir yansıması olduğunu belirten Göktaş, "Bir dönem Osmanlı Sultanı II. Mahmud'un kızı Esma Sultan'a ev sahipliği yapan bu tarihi mekan, İstanbul'un zengin geçmişi ile dinamik bugününü bir araya getirmektedir." diye konuştu.

İstanbul'un bugün de aynı ruhla, farklı ülkelerden ve sektörlerden gelen güçlü kadın liderleri, karar alıcıları, akademisyenleri, iş dünyası ve sivil toplum temsilcilerini buluşturduğunu dile getiren Göktaş, "Bu akşam aynı masa etrafında bir araya gelmemiz, kadınların ekonomik, sosyal ve siyasal hayatta daha güçlü şekilde yer almasına dair ortak inancımızın somut bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Küresel Kadın Zirvesi Başkanı Irene Natividad'a ve organizasyon ekibine, bu platformu yeniden Türkiye'ye taşıdıkları için teşekkür eden Göktaş, zirvenin hazırlık sürecinde büyük bir özveriyle çalışan Türkiye Ev Sahibi Komitesi'ne de şükranlarını sundu.

Bakan Göktaş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye olarak, 2011 yılında bu zirveye ilk kez ev sahipliği yapmıştık. Aradan geçen yıllarda dünya köklü bir dönüşüm yaşadı. Ekonomi yeniden şekillendi. Teknoloji, iş gücü piyasalarını değiştirdi. Dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve yeni üretim modelleri ülkelerin kalkınma anlayışını yeniden tanımladı. Bu süreçte kadınların ekonomik, sosyal ve dijital hayattaki konumu daha stratejik bir mesele haline geldi. Bugün sizleri, çok daha kapsamlı bir vizyonla çok daha güçlü bir kurumsal altyapıyla ve somut kazanımlarla bir kez daha Türkiye'de ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Biz, kadınların güçlenmesini eşitlik meselesinin ötesinde sürdürülebilir kalkınmanın, toplum ve aile refahının, rekabet gücünün temel unsurlarından biri olarak görüyoruz."

Bu inançla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, kadınların hayatın her alanında daha güçlü ve daha etkili olması için reform niteliğinde politikalar hayata geçirdiklerini belirten Göktaş, edindikleri güçlü tecrübeyi uluslararası platformlara taşıyarak, kadın haklarının korunması ve kadın refahının artırılması yönünde etkili adımlar attıklarını aktardı.

Bugün İstanbul'da ev sahipliği yaptıkları Küresel Kadın Zirvesi'nin de bunlardan biri olduğuna işaret eden Göktaş, "Zirve kapsamında düzenlediğimiz toplantıların, kadınların güçlenmesine yönelik ortak irademizi uluslararası ölçekte daha güçlü işbirliklerine dönüştüreceğine inanıyorum." şeklinde konuştu.

"Sıfır atık bir geleceğin şekillendirilmesinde kadınların rolünü güçlendirmeliyiz"

İstanbul'un bu günlerde bir diğer önemli etkinlik olan Uluslararası Sıfır Atık Forumu ve Festivali'ne de ev sahipliği yaptığını anımsatan Göktaş, şöyle konuştu:

"Söz konusu etkinlik, vizyoner sıfır atık girişimi zaman içerisinde küresel bir harekete dönüşen Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin öncülüğünde 4-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Girişimi çerçevesinde, sürdürülebilir üretim ve tüketimin daha dirençli bir gelecek açısından taşıdığı öneme dikkat çekmek amacıyla 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edilmiştir. Kadınlar, bu dönüşümün en güçlü taşıyıcıları arasında yer almaktadır. Nasıl ki bu zirve aracılığıyla kadın liderliğini güçlendiriyorsak, aynı şekilde sürdürülebilir toplulukların inşasında, sorumlu tüketimin teşvik edilmesinde ve gelecek nesiller için sıfır atık bir geleceğin şekillendirilmesinde kadınların rolünü de güçlendirmeliyiz."

Göktaş, Küresel Kadın Zirvesi'nin başarılı geçmesi, tüm insanlık için hayırlı sonuçlar getirmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

Mahinur Özdemir Göktaş, Sivil Toplum, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Dünya, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Göktaş: Kadınların güçlenmesi ortak inancımızın göstergesi - Son Dakika

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